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Pronóstico: así estará el tiempo este domingo 14 de junio

Satelmet pronostica una temperatura máxima de 13 grados centígrados.

Foto Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet pronostica para este domingo 14 de junio en Bahía Blanca y la zona, una temperatura mínima de 3 grados centígrados y una máxima de 13.

En la mañana el tiempo será frío y soleado con heladas en la periferia de la ciudad. El viento tendrá intensidad leve con periodos moderados del Noroeste. La visibilidad buena.

Por la tarde el tiempo será fresco y soleado. El viento tendrá intensidad moderada del Noroeste y el índice de radiación ultravioleta se anticipa como normal. 

La noche será fría con cielo despejado, se estima para media noche una temperatura de 7 grados centígrados.

El tiempo en la región:

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Frío y mayormente soleado. Descenso de temperatura. Viento moderado con periodos de regular del Noroeste. Temperatura 3/11.-

ZONA VENTANIA: Heladas a frío y soleado. Descenso de la temperatura. Viento leve con periodos de moderado del Noroeste. Temperatura 4 bajo cero/9.-

GUAMINI: Heladas a frío y soleado. Descenso de temperatura. Viento leve del Noroeste. Temperatura 3 bajo cero/10.-

VIEDMA Y PATAGONES: Frío a fresco con soleados. Ascenso de temperatura.Viento moderado con periodos de regular del Noroeste rotando al Oeste. Temperatura 2/14.-

NEUQUEN: Frío y soleado a fresco. Poco cambio de la temperatura. Viento leve del Oeste. Temperatura 1 bajo cero/ 14.-

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