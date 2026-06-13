Pronóstico: así estará el tiempo este domingo 14 de junio

El servicio de Satelmet pronostica para este domingo 14 de junio en Bahía Blanca y la zona, una temperatura mínima de 3 grados centígrados y una máxima de 13.

En la mañana el tiempo será frío y soleado con heladas en la periferia de la ciudad. El viento tendrá intensidad leve con periodos moderados del Noroeste. La visibilidad buena.

Por la tarde el tiempo será fresco y soleado. El viento tendrá intensidad moderada del Noroeste y el índice de radiación ultravioleta se anticipa como normal.

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La noche será fría con cielo despejado, se estima para media noche una temperatura de 7 grados centígrados.

El tiempo en la región:

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Frío y mayormente soleado. Descenso de temperatura. Viento moderado con periodos de regular del Noroeste. Temperatura 3/11.-

ZONA VENTANIA: Heladas a frío y soleado. Descenso de la temperatura. Viento leve con periodos de moderado del Noroeste. Temperatura 4 bajo cero/9.-

GUAMINI: Heladas a frío y soleado. Descenso de temperatura. Viento leve del Noroeste. Temperatura 3 bajo cero/10.-

VIEDMA Y PATAGONES: Frío a fresco con soleados. Ascenso de temperatura.Viento moderado con periodos de regular del Noroeste rotando al Oeste. Temperatura 2/14.-

NEUQUEN: Frío y soleado a fresco. Poco cambio de la temperatura. Viento leve del Oeste. Temperatura 1 bajo cero/ 14.-