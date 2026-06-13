Los próximos Juegos Panamericanos presentaron su identidad oficial

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

A un año de volver a convertirse en el punto de encuentro del continente, el Comité Organizador de los XX Juegos Panamericanos y VIII Juegos Parapanamericanos presentó la marca oficial del certamen. Un emblema que según manifestaron desde Perú, recoge la esencia de la capital y proyecta al mundo el espíritu de una ciudad que se prepara para escribir un nuevo capítulo en la historia del deporte.

La nueva identidad visual marca uno de los hitos más importantes rumbo a Lima 2027, evento que reunirá a más de ocho mil atletas y paraatletas de 41 países de América, del 23 de julio al 8 de agosto de 2027 los primeros y a continuación los segundos.

Inspirado en la Lima cercana, acogedora y vibrante, el logotipo nace de una gran rúbrica. Un trazo libre, fluido y lleno de movimiento que representa a una ciudad que abraza, inspira y deja huella. Una firma que resume la personalidad de Lima y que simboliza el compromiso de recibir nuevamente al continente con excelencia y calidez.

"Esta identidad visual refleja la esencia de una ciudad que inspira a superarse cada día y que está lista para volver a abrirle las puertas al continente. Cada trazo representa movimiento, encuentro y la energía de millones de historias que se cruzarán en Lima 2027", señaló Sergio Ludeña, presidente del Comité Organizador.

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La propuesta visual integra los colores que dan vida a la capital peruana. El celeste del océano Pacífico y el cielo; el verde de sus acantilados y espacios naturales; el gris metálico de una ciudad moderna y en constante crecimiento; el naranja de la cultura popular y la creatividad urbana; y el morado que conecta con la tradición, la historia y la identidad del país.

Y para coronar esta firma aparece el sol, que se refugia en el mar de la única capital sudamericana ubicada frente al océano Pacífico, un elemento que inspira el concepto central de los Juegos y su lema oficial: Juntos brillamos más.

Más que una imagen, la Identidad Visual de Lima 2027 es una declaración de propósito. Es la firma de una ciudad que vuelve a abrir sus brazos al continente, la expresión de una historia que continúa construyéndose y la invitación a ser parte de unos Juegos que buscarán dejar una huella imborrable dentro y fuera de los escenarios deportivos.

Acerca de Lima 2027

Los XX Juegos Panamericanos Lima 2027 se inaugurarán el 23 de julio del próximo año en una ceremonia a desarrollarse en el Estadio Nacional. El certamen continental congregará a más de 6000 deportistas de 41 países y delegaciones de toda América.

Serán en total 16 días de competencias y ceremonias, entre el 23 de julio y el 8 de agosto, que se realizarán en sedes como la Videna, el Complejo Deportivo Villa María del Triunfo, el Polideportivo de Villa El Salvador, Punta Rocas, entre otros. El programa incluye 38 deportes, muchos de los cuales serán clasificatorios a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Por su parte, los VIII Juegos Parapanamericanos albergarán a más de 1000 paraatletas de 34 países, que participarán en 17 deportes y 18 disciplinas. Las competencias se realizarán entre el 20 al 29 de agosto de 2027.

“La nueva identidad de Lima 2027 es una muy interesante propuesta, muy atractiva, de colores vivos, y que representa la alegría, la energía y la esencia de este maravilloso país y toda su gente. Estamos a un poco más de 400 días para que comiencen nuestros Juegos y no me cabe ninguna duda, que será una gran fiesta deportiva, que nos unirá nuevamente como continente. Porque tal como dice su lema, Juntos brillamos más", celebró el presidente de Panam Sports, Neven Ilic.

Todos los Juegos Panamericanos

I - 1951 - Buenos Aires (Argentina)

II - 1955 - Ciudad de México (México)

III - 1959 - Chicago (Estados Unidos)

IV - 1963 - San Pablo (Brasil)

V - 1967 - Winnipeg (Canadá)

VI - 1971 - Cali (Colombia)

VII - 1975 - Ciudad de México (México)

VIII - 1979 - San Juan (Puerto Rico)

IX - 1983 - Caracas (Venezuela)

X - 1987 - Indianápolis (Estados Unidos)

XI - 1991 - La Habana (Cuba)

XII - 1995 - Mar del Plata (Argentina)

XIII - 1999 - Winnipeg (Canadá)

XIV - 2003 - Santo Domingo (República Dominicana)

XV - 2007 - Río de Janeiro (Brasil)

XVI - 2011 - Guadalajara (México)

XVII - 2015 - Toronto (Canadá)

XVIII - 2019 - Lima (Perú)

XIX - 2023 - Santiago (Chile)

XX - 2027 - Lima (Perú)

XXI - 2031 - Asunción (Paraguay)

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario, Ciudad de Guatemala o Ciudad de Panamá)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)