Argentina, con Isabella Roldán, venció a Dominicana y clasificó al Mundial

El seleccionado argentino superó esta noche a República Dominicana, por 88 a 51 en la AmeriCup U18 Femenina, clasificó a las semifinales y, lo más importante, se ganó un lugar en el Mundial U19 de 2027.

Una de las cinco iniciales fue la bahiense Isabella Roldán, participando en la parte del juego que Argentina llegó a establecer 21 de ventaja (24-3) en 7 minutos de partido.

En ese lapso fue determinante Sofía Lombardero, con 4 de 6 en triples.

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Los cuartos fueron 28-15; 41-25 y 64-40.

De esta manera, Argentina enfrentará el domingo a Canadá, desde las 20.30, ya con la tranquilidad de haber conseguido el objetivo en Irapuato.

El otro cruce lo protagonizan Venezuela-México, cuyo ganador cruzará ante Estados Unidos.

Mirá el video del partido de Argentina: