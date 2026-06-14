Países Bajos se durmió y Japón se lo empató 2 a 2

Países Bajos y Japón protagonizaron un entretenido 2-2 en su debut por el Grupo F del Mundial 2026, en un partido jugado en el AT&T Stadium de Texas.

La paridad le dejó mejores sensaciones a los asiáticos, ya que estuvieron dos veces abajo en el score.

Virgil van Dijk y Crysencio Summerville convirtieron para los europeos de Ronald Koeman, que estuvo dos veces arriba en el marcador y se le escapó el triunfo en el final.

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Keito Nakamura y Daichi Kamada anotaron para Japón, que rescató un punto agónico y quedó bien perfilado.

Suecia y Túnez completan el Grupo F y se verán las caras esta noche en Estadio BBVA de Monterrey.

Países Bajos chocará en la segunda fecha ante su par europeo, mientras que Japón se las verá con el combinado africano.