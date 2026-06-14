Universitario perdió de local en el TRP B y UNS se clasificó finalista en Desarrollo

Unión del Sur gana un line en el partido frente a Universitario. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Universitario no pudo sumar en su debut como local en el Regional Pampeano B de rugby, al caer este domingo ante Unión del Sur (Mar del Plata) por 35 a 15 por la segunda fecha.

El encuentro se jugó en el complejo Héctor Gatica, donde arbitró Omar Villafañe (Sur).

Previo al kick off, el club local rindió homenaje a su jugador Ernesto Theaux por haber alcanzado los 500 partidos con la casaca Piraña. El polifuncional delantero recibió un cuadro con la camiseta del Rojo que lleva el número 500, en breve ceremonia en la que los jugadores de la Intermedia armaron un pasillo por donde ingresó la Primera a la cancha. Allí recibió el cuadro por parte de su hermano Pedro y familia, con la presencia también del presidente de la institución, Daniel Neubauer.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Lo emotivo de la ceremonia contagió a Las Pirañas para un buen inicio ante los marplatenses. Y justamente el jugador homenajeado fue el encargado de abrir la cuenta con el primer try, a los 5m, tras una jugada que se inició con line y maul.

Pero minutos después lo empató Unión del Sur (8m.) aunque la paridad duró tres minutos: una intercepción de pelota de Tobías Andrade casi en su línea de 22, terminó en nuevo try del XV bahiense, a los 11m, para una ventaja de 12-5 con la conversión del capitán de "Uni".

En adelante el trámite empezó a mostrar la imagen que lo abarcaría hasta el final: numerosas infracciones, scrums y lines. De todos modos, el local se mantuvo firme en defensa y disputó con éxito los rucks.

A los 25 el árbitro mostró la primera amarilla, en este caso para Santiago Farías por tackle alto. Sin embargo, la defensa del Rojo mantuvo su solidez y pudo repeler dos o tres jugadas de try claras del elenco marplatense en las 22 bahiense. Salir de esa presión le permitió generar adelante y conseguir un penal que Andrade cambió por 3 puntos más a los 35m. para el 15-5. Y en la última del primer tiempo la visita descontó con otros 3.

En la segunda parte CUDS cambió su fisonomía y cobró protagonismo en las fijas, logrando empatar en 15 a los 43m. con try convertido. Esa superioridad en scrums y lines se plasmó en mayor presencia territorial ofensiva y chances de try, aunque el tackle local se mantuvo firme.

CUDS pasó al frente (18-15) con un penal a los 47m, aunque luego perdió a un jugador por amarilla. "Uni" progresó y quedó frente a la hache pero se perdió el try a los 52m. Después Andrade falló un penal a los 57m. y dos minutos después se perdió el try la visita por knock on frente a los palos. Pero de esa acción disputada con ventaja de penal, logró llevarse 3 puntos más para ampliar la ventaja a 21-15 a los 60m.

Y a los 68m. llegó un try clave de Unión del Sur: line ganado y ataque sorpresa por el ciego con el octavo para conseguir otro try convertido y estirar ventaja a 28-15.

Los minutos restantes, entre los 69m. y los 76m. trajeron un show de amarillas: dos para Unión del Sur y la restante para el jugador local Cristian Torresi.

La última la tuvo el visitante: una mala recepción aérea de la defensa de Universitario le dejó servido el recupero y try al XV marplatense.

La segunda jornada también tuvo el triunfo de Estudiantes de Olavarría ante Miuras por 22-13. El sábado, Uncas 24-Pueyrredón 23 y Los 50 (Tandil) 43-Biguá 6.

Tercera fecha (sábado 28 y domingo 29): Pueyrredón-Universitario, Miuras-Uncas, Biguá-Estudiantes (O) y Unión del Sur-Los 50.

Clausura: hay finalistas

Universidad Nacional del Sur y Cazadores de Tres Arroyos jugarán la final del campeonato Apertura Desarrollo de la Unión de Rugby del Sur.

Según dispuso la URS, el encuentro decisivo y los partidos por posicionamiento se llevarán a cabo el próximo sábado 20 en sede única.

La localía de la final va a sorteo este lunes por Lotería Nacional Primera. Se asignaron números impartes para UNS (del 1 al 9) y par para Cazadores (0 al 8).

UNS superó este domingo a Pringles RC por 34-12, partido disputado en La Madriguera y arbitrado por Nadine Blanco (Sur).

Cazadores le ganó a Punta Alta RC por 42-14 en su escenario, donde dirigió Emanuel Moya (Sur).

Los perdedores disptutarán el partido por el 3º puesto.