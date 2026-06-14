El insólito motivo que forzó al abandono de Hulkenberg en el GP de Barcelona-Cataluña

Pasó el Gran Premio de Barcelona-Cataluña de Fórmula 1 con distintas situaciones, sanciones y un total de cinco abandons. Entre ellos, el del piloto alemán de Audi, Nico Hulkenberg.

Fue a raíz de un curioso pero frustrante motivo: el Racing Bulls conducido por Liam Lawson que iba delante suyo, pisó algo de grava en la curva 12 y levantó piedras que impactaron de lleno en su unidad Audi. Con tan mala fortuna que una o más piedras tipo "canto rodado" pegaron en el interruptor de emergencia del monoplaza, que se apagó instantáneamente.

Se dio la casualidad que justo luego de la curva estaba el ingreso a boxes, con lo cual Hulkenberg aprovechó el envión y logró direccionar el coche hacia ese sector.

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"Fue una retirada muy inusual e infortunada. Liam se salió ligeramente de la pista delante mío y metió una rueda en la grava en la curva 12, lo que levantó muchas piedras. Algunas de ellas golpearon nuestro coche y parecen haber activado el interruptor de seguridad de emergencia, provocando un apagado completo del sistema. Todo se desconectó al instante y ahí terminó nuestra carrera", dijo Hulkenberg sobre los motivos del abandono, que se produjo en el giro 29.

"Obviamente, es muy frustrante porque estábamos en una buena posición para luchar por puntos. El ritmo que mostramos durante todo el fin de semana fue convincente y, después de la clasificación de ayer, había una oportunidad real de lograr un resultado sólido. Desafortunadamente, nos vamos con las manos vacías, pero esto fue simplemente un caso de mala suerte en lugar de un problema de rendimiento o fiabilidad", explicó el experimentado piloto.

Este fue el momento: