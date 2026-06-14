Domingo de Regional Pampeano B y semifinales en Desarrollo

En nuestra ciudad este domingo habrá dos propuestas más que interesantes para ver rugby, con la presentación de Universitario y de Universidad Nacional del Sur en condición de locales y en duelos de nivel regional.

Universitario recibe a Unión del Sur (Mar del Plata) a las 14 en partido que completará la segunda fecha del Regional Pampeano B.

El partido se llevará a cabo en el complejo Héctor Gatica y contará con el arbitraje de Omar Villafañe (Sur)

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El Rojo debuta como local en el TRP B en busca de su primer éxito en la competencia, tras caer en la fecha pasada ante Biguá por 41-15 de visitante.

A su vez Unión del Sur viene de ganarle en el debut a Uncas de Tandil por 27-20.

Bahienses y marplatenses jugaron entre sí por última vez el 25 de mayo de 2024, cuando ganó CUDS como local por 37-7. El año pasado no se enfrentaron porque Las Pirañas no participaron del TRP B y jugaron el torneo Promoción de la Región Pampeana.

El XV titular del bahiense para hoy será con Michael Aquino, Santino Verón, Juan Ignacio Gil; Ernesto Theaux y Aucan Morales; Santiago Farías, Marcos Torresi, Mateo Pandolfi; Emiliano D'Amico y Juan Manuel Garechana; Joaquín Cariac, Lautaro Carrio, Tobías Andrade (capitán), Facundo Freire; Sebastián Barrera. Entrenador, Mariano Minnaard.

Relevos, Ignacio Aguilera, Matías Lorenzo, Julio Nill, Valentín Gorla, Lautaro Raymundo, Giuliano Ghesla, Santiago Krieger y Donato Di Carli.

Ayer, Uncas 24-Pueyrredón 23 y Los 50 (Tandil) 43-Biguá 6.

A diferencia del TRP A, en esta categoría el parate o primera ventana libre en el torneo será de un fin de semana. Luego de la fecha de hoy, el certamen continuará el sábado 27 y domingo 28.

Semis en Desarrollo

Este domingo se jugarán los cruces de semifinales del campeonato Apertura Desarrollo de la Unión de Rugby del Sur.

En nuestra ciudad Universidad Nacional del Sur (primero en la zona 1) recibirá a Pringles RC (segundo en el grupo 2) en la cancha La Madriguera.

El partido va a las 15 y será arbitrado por Nadine Blanco (Sur).

En la otra llave jugarán Cazadores de Tres Arroyos (primero zona 2)-Punta Alta RC (segundo en el grupo 1).

Comenzará a las 14 y será arbitrado por Emanuel Moya (Sur).

En caso de empate en alguno de los encuentros, se aplicarán los criterios reglamentarios de desempate: a) quien hubiera apoyado más tries (incluidos los try penal), b) hubiera convertido más drops, c) hubiera convertido más penales, d) hubiera tenido menos tarjetas rojas, e) hubiera tenido menos amarillas y f) hubiera anotado los primeros tantos.

La gran final se jugará el sábado 20 del corriente.