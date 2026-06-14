Agenda, día 4: debuta Alemania, Países Bajos-Japón prometen emociones y dirige un árbitro argentino

Continúa la actividad hoy en la Copa Mundial de la FIFA que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

El debut de Alemania y un prometedor Países Bajos-Japón sobresalen en la agenda del domingo, por la primera fecha de la fase de grupos.

Cabe recordar que para nosotros la acción de esta jornada comenzó en la madrugada, con el cruce entre Australia y Turquía a la una de la mañana.

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En el último duelo de la programación, entre Suecia y Túnez, debutará el árbitro argentino Yael Falcón Pérez.

Entre la tarde y la noche del domingo habrá los siguientes partidos:

*Alemania vs Curazao

-Hora: 14

-Estadio: NRG Stadium (Houston)

-Árbitro: Jalal Jayed (Marruecos)

-TV: Paramount+, DSports

-Grupo E - Fecha 1

*Países Bajos vs Japón

-Hora: 17

-Estadio: AT&T Stadium (Arlington)

-Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos)

-TV: TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, Mitelefe.com, , Paramount+, Disney+ Premium, DSports

-Grupo F - Fecha 1

*Costa de Marfil vs Ecuador

-Hora: 20

-Estadio: Lincoln Financial Field (Philadelphia)

-Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)

-TV: Telefe, Mitelefe.com, , Paramount+, Disney+ Premium, DSports

-Grupo E - Fecha 1

*Suecia vs Túnez

-Hora: 23

-Estadio: Estadio BBVA (Guadalupe)

-Árbitro: Yael Falcón Pérez (Argentina)

-TV: TyC Sports, TyC Sports Play, , Paramount+, DSports

-Grupo F - Fecha 1