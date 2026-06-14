¡Hay campeón en la NBA! Los Knicks, con 45 puntos de Jalen Brunson, festejan después de 53 años

(Noticia en desarrollo)

Los New York Knicks se coronaron campeones de la NBA 2026, tras derrotar a los San Antonio Spurs 94 a 90 y cerrar la serie 4 a 1.

De esta manera, la franquicia neoyorquina vuelve a festejar después de 53 años, sumando su tercer título.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Hubo otra descomunal actuación de Jalen Brunson, autor de 45 puntos, con 4-7 en triples, 10-20 en dobles y 13-15 en libres, lo cual lo llevó a quedarse con el MVP de las finales.

En estos partidos promedió 32,6 puntos por juego, 4,2 rebotes y 4,6 asistencias

El acompañamiento llegó, básicamente, por parte de Josh Hart y Mikal Bridges, quienes aportaron 13 puntos cada uno para sostener al equipo en los momentos más complejos del encuentro.

En el cuarto juego los Knicks habían logrado una remontada histórica de 29 puntos y esta vez fue de 16, en el tercer cuarto.