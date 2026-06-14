El libro de un abogado bahiense que interpela al siempre polémico Zaffaroni

​​​​El abogado Mario Augusto Fernández Moreno, quien a su vez es secretario del Juzgado Federal N° 1 de nuestra ciudad hace 18 años, presentó hace poco tiempo su segundo libro: "Zaffaroni en tres actos. De jurista prodigio a mito fascista".

La obra, publicada por la editorial Atelier, ofrece una investigación jurídica, histórica y sociológica que examina de forma crítica los posicionamientos y la trayectoria de Eugenio Raúl Zaffaroni, controvertido jurista de nuestra país.

El libro analiza desde su interpretación de la obra de Hans Welzel en el nacionalsocialismo y sus años como juez durante la dictadura militar, hasta su posterior giro garantista y su vinculación política en Argentina.

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Fernández Moreno le contó a La Nueva. su inspiración para avanzar con este trabajo.

- ¿Qué lo motivó a escribir este nuevo libro?

- Básicamente al escribir otro libro (Dogmática, interpretación y crisis del derecho penal (una aproximación a los peligros de la interpretación a partir del nazismo) me topé con varias contradicciones sobre Zaffaroni que me parecieron relevantes estudiar en profundidad: especialmente entre su defensa de los derechos humanos y lo que fue su práctica judicial durante la dictadura; y entre su denuncia de la politización de la justicia y su abierta adhesión política al kirchnerismo al dejar la Corte Suprema.

- ¿Cuál es el tema central de la obra?

- El libro tiene un hilo conductor que son los posicionamientos jurídicos y políticos de Eugenio Raúl Zaffaroni, partiendo de un fascismo de derecha (con cierto sector del peronismo, como la Triple A, y los militares en la época de la dictadura) hasta llegar a un fascismo de izquierda (con el kirchnerismo en democracia). Desde allí se abordan múltiples temas, como el rol del Poder Judicial y de Zaffaroni durante la última dictadura militar, la utilización de los derechos humanos por el kirchnerismo, hasta llegar a la corrupción y las conexiones de Zaffaroni con la política, convirtiéndose en el mayor teórico del llamado “lawfare”, una improbada estrategia defensiva elevada por él a la categoría de “dogma científico” aprovechando su renombre y autoridad académica, para proteger a ciertos políticos acusados de corrupción con los que él tiene afinidad. La obra es de una extensión considerable.

-¿Cuánto tiempo le llevó la investigación?

- La investigación me llevó más de dos años seguro, pero hubo un enorme caudal de material que ya tenía procesado y estudiado, lo que me facilitó el análisis.

- ¿Podría profundizar más acerca del contenido?

- Aparte de los temas que te mencioné, un eje central de la investigación es —uno por uno y foja por foja— el trámite de todos los habeas corpus que tramitaron en el juzgado que encabezaba Zaffaroni durante el gobierno de facto (que él rechazó en más del 95%) y lo confronta con el desenlace fatal de las víctimas de la represión ilegal: 46 personas a las que él les rechazó sus habeas corpus terminaron muertas o desaparecidas. Entre otras cosas, el trabajo revela también la utilización de las causas de lesa humanidad por el kirchnerismo como factor de presión para controlar la justicia, y también su uso por un sinfín de otros personajes ligados a dicho movimiento, sea para potenciar sus carreras o como coartada para justificar moralmente, cada uno en su ámbito y según su necesidad, diversos actos de corrupción.

- Si bien ha pasado poco tiempo desde la publicación ¿qué repercusión ha tenido hasta ahora?

- La obra explotó literalmente en pocas horas. El formato de publicación “Open Access” con la editorial Atelier Libros, te permite ver en tiempo real las descargas y su procedencia. Hoy lleva más de 540 descargas en todo el mundo, desde Argentina, hasta países como España, Perú, México, Ecuador, Chile, Venezuela, Colombia, Bolivia y hasta en Alemania. La descarga del libro digital es gratuita y se puede hacer en: https://atelieropenaccess.com/products/zaffaroni-en-tres-actos-de-jurista-prodigio-a-mito-fascista-la-distorsion-del-derecho-y-la-debacle-juridica-como-expresion-de-la-conveniencia-politica.

- ¿Se puede calificar el libro como una obra de “denuncia”?, ¿qué piensa que pueden decir los nombrados en su análisis?

- Cada uno puede decir lo que piensa. Si hay hechos que contrastan con los que revelo en el libro, bienvenidos sean. Nos permitirán tener más información para sacar nuevas conclusiones. Yo personalmente estoy abierto a las críticas, siempre que sean con respeto y con verdad. Fuera de eso, el libro hay que entenderlo en el contexto del ámbito académico y esencialmente jurídico al que está dirigido. Más allá de tocar cuestiones políticas, el foco está puesto en la ética y la justicia. Creo que en ese punto, los prólogos de los profesores Iván Colina Ramírez y Carlos Bardavío Antón dan en la tecla cuando hablan de “la ética del jurista ante la historia” y del “desmontaje del mito y la responsabilidad académica”.

- ¿El libro puede desmoronar, de alguna manera, la figura de Zaffaroni como emblema de los derechos humanos?

- No tengo esa respuesta. Si bien el trabajo resulta crítico respecto de la figura de Zaffaroni, en modo alguno lo que describe anula el gran aporte doctrinario que aquél hizo para humanizar el Derecho Penal, cosa que le reconozco y valoro absolutamente. Prefiero pensar que el valor del libro radica en que nos confronta con preguntas incómodas, fomenta el espíritu crítico y nos hace reflexionar con seriedad temas desde hace mucho tiempo vigentes en nuestra sociedad.

Quién es el autor

Mario Augusto Fernández Moreno es abogado, egresado de la Universidad del Salvador (Argentina), magister en Derecho Penal de la Universidad de Sevilla (España), diplomado internacional en Derechos Humanos y en la Corte Penal Internacional, ambos de la International University For Global Studies de la UNESCO (Venezuela) y posee un posgrado en Derecho Internacional Humanitario de la UNS.

Se desempeña como secretario del Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca (desde 2008) e integra las listas de conjueces para subrogar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca y el de General Roca, entre otros.

En nuestro país ya publicó el libro “Dogmática, interpretación y crisis del Derecho Penal-Una aproximación a los peligros de la interpretación a partir del nazismo” (Ed. Fabián Di Plácido, 2023) y numerosas notas de opinión en diarios de alcance nacional y varios artículos en revistas especializadas de Derecho Penal.

En España tiene publicado el capítulo “Educación, política y adoctrinamiento: juego de sombras, bajo la luz de la Corte Suprema Argentina” en la obra colectiva titulada “El poder creador de los tribunales constitucionales: Interpretaciones vivas y paradojas en perspectiva comparada” (Ed. Aranzadi, 2024).