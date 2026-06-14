Se acercan las grandes inversiones, nuevos locales en Cabrera y otra estación de servicio en Cerri

--Buen día, Juan. ¿Cómo va todo? Seguro ya compraste un televisor de 100 pulgadas para ver el Mundial. ¿No?

--Ja, ja. Ojalá, pero igual el martes vamos a estar firmes junto a la selección. Eso seguro, aunque no en primera fila como Pablito y un selecto grupo de bahienses que anda por USA.

--Bueno, a ellos les tocó la “rueda” de la fortuna y está muy bien. Igual todos, de una forma u otra, alentaremos a nuestros muchachos como Dios manda.

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--No tengas dudas, José Luis, y más de uno aferrado a alguna cábala, por ejemplo, ver los partidos siempre desde el mismo lugar del sillón y acompañados por las mismas personas.

--Por supuesto, son parte del folklore mundialista. Qué te parece si le pedimos a Tito los primeros cortados y arrancamos.

--Dale, no sé si querés empezar por los escándalos de Adorni o por la llegada de un nuevo técnico a Boca, je, je.

--Mmm... paso, pero tampoco me gustaría hablar mucho de futbol doméstico porque ustedes, con el equipazo que están armando, seguro van a ganar todo. ¿Qué te parece si empezamos mejor por nuestros clásicos temas locales y regionales?

--Ja, ja. Dale, pero me parece que esta semana no queda otra que hablar de las grandes inversiones en Bahía.

--Tenés razón. Si bien mucha gente la pasa mal y cada vez se escucha más que hay que ponerle plata en los bolsillos a los argentinos para que la cosa mejore, como si todo dependiera de esa mágica solución, parece que, por fin, empezaron a soplar vientos favorables para Bahía.

--No tengas dudas. Seguramente, si se lo contás a alguien que no llega a fin de mes te va a mirar con mala cara, pero luego de los trágicos temporales y de la pérdida de la multimillonaria inversión de Petronas a manos de Río Negro, aunque hay quienes dicen que había mucho humo detrás de esto, parece que la bocha comenzó a cambiar y se esperan, al menos, cinco años buenos.

--Sí, coincido, y tampoco te van a entender los que todos los días deben pasar por las grandes obras paralizadas, por caso la autopista de El Cholo, o soportar las falencias que en materia de infraestructura hoy sigue evidenciando la gran inundación.

--Por supuesto. Pero, así y todo, los últimos meses han sido muy buenos en materia de anuncios de inversiones. Pensá que en noviembre– diciembre comenzarán al menos cinco años de grandes obras privadas.

--Es verdad. El lunes pasado se conoció la decisión de la multinacional francesa Dreyfus, una de las corporaciones agroindustriales y comercializadoras de cereales más grandes del planeta, de construir en Cangrejales, frente a puerto Galván, una de las mayores plantas de procesamiento de girasol del mundo. Algo que dejaste entrever en nuestras charlas, más de una vez.

--Sí, se hizo esperar pero por fin se produjo el anuncio. Se trata de una inversión de 400 millones de dólares. Para llevar el tema a un terreno más palpable, te comento que en su construcción trabajarán mil personas y, una vez puesta en funcionamiento, demandará 70 empleos directos.

--Claro, y sumale todos los empleos indirectos que esto genera.

--Ni hablar. Por ejemplo, pensá que si va a procesar hasta 4 mil toneladas de girasol por día, necesitará más de 180 camiones diarios o unas dos formaciones ferroviarias, más la logística de buques, etc, etc.

--Otro caso concreto que nos habla de la necesidad de contar con los accesos viales terminados y en buen estado.

--Por supuesto, pero ojo que puede haber lindas novedades también en ese aspecto. Tené paciencia.

--¿Más de la que venimos teniendo? Bueno, ojalá tengas razón, pero recordame ahora los otros grandes proyectos que se vienen.

--El miércoles pasado TGS aprobó lo que se llama Decisión Final de Inversión para invertir 3 mil millones de dólares en un proyecto destinado a procesar los líquidos derivados del gas. Para Bahía sería una nueva planta en Cerri y una terminal de almacenamiento y exportación en Galván, donde el puerto seguramente deberá hacer una nueva posta de inflamables, otra gran inversión.

--¿Tenés idea de cuántos puestos de trabajo necesitarán las obras de TGS?

--Entre Neuquén y Bahía, 4 mil directos y 15 mil indirectos. Los trabajos empiezan en unos meses más y durarán hasta 2030, año en el que comenzará la operación. Y acá volvemos a lo de antes, a lo que todo esto derrama alrededor, por ejemplo, saldrán 100 buques más por año desde el puerto local.

--Bueno, si uno lo piensa se da cuenta que toda esa gente vivirá, comerá, se vestirá, etcétera, en Bahía Blanca, pero volvemos a lo de antes. Muchos no alcanzan a dimensionar ese escenario y es entendible.

--Sí, claro, sobre todo porque no son tantos los que recuerdan el movimiento que hubo en Bahía a fines de los 90, con la construcción de Profertil y Mega, por ejemplo.

--A propósito, contame en qué andan estas dos empresas. Mega acaba de inaugurar una gran ampliación.

--Sí, esta empresa produce más o menos los mismos productos que TGS y puso en marcha un tercer tren de fraccionamiento que le permite aumentar 50% la producción de propano, butano, gasolina natural y etano, con gas de Vaca Muerta. Ah, me olvidaba, ahora también avanza con una nueva fase de expansión.

--¿Y Profertil?

--Acordate que ahora está en manos de Adecoagro, empresa que reportó ingresos brutos por casi 400 millones de dólares durante el primer trimestre, sobre todo por Profertil y el aumento del precio de la urea. Por lo que sé, la compañía sigue evaluando la construcción de una segunda planta en Bahía.

--Es decir que no hay una definición concreta.

--Te diría que hace años que está todo listo para empezarla, pero falta tomar la decisión. Adecoagro hace unos días dijo que estaba interesado aunque no ven exactamente cuándo y cómo hacer realidad el proyecto.

--¿El aumento del precio del fertilizante no ayuda?

--No pasa por ahí, pensá que la construcción de una planta de este tipo lleva cuatro años y el horizonte es largo. Muchas cosas pueden cambiar. Lo bueno es que hay bastante mercado para abastecer. La producción nacional y de Brasil no alcanza. Por eso Pampa Energía ya tomó la decisión de invertir fuerte.

--Contame.

--No mucho más de lo que ya se sabe. El grupo comandado por Marcelo Mindlin pidió ingresar al RIGI con una megaplanta de fertilizantes en Bahía, con una inversión de 2.400 millones de dólares. Serían dos Profertil, junto a la central termoélectrica Luis Piedrabuena, en White. Así que acá tenés otro proyecto gigantesco.

--Che, y con esto que te pregunto terminemos con las grandes inversiones y pasemos a cuestiones más terrenales. ¿Qué se sabe de aquel proyecto de ampliación de Dow que rondaba los 5 mil millones de dólares?

--Se habló bastante del tema hasta hace unos cinco años, cuando perdió fuerza, y fijate que ahora quien ocupa la presidencia en Argentina, Dolores Brizuela, dijo que, pese a que Vaca Muerta empuja con más gas, la sobreoferta global impide la concreción de nuevos proyectos.

--Me imagino que China está inundando el mundo con polietileno.

--Imaginás bien, incluso a pérdida, pero las plantas locales siguen siendo muy competitivas y habrá que esperar que en algún momento las cosas se vayan acomodando.

--¿Qué más?

--Vos querías bajar a un plano más terrenal, bueno, ya que hablamos antes de los grandes proyectos viales pendientes, te comento que la vieja ruta 3 volvió a estar en un estado calamitoso.

--¡Uh! No sabía nada.

--Sí, hay sectores donde los vehículos deben transitar por las banquinas para esquivar los profundos baches que se forman. Atenti con esto porque hay un tema de seguridad que no debe ser descuidado.

--El tramo más próximo al aeropuerto seguro está bien.

--Si, pero de paso te comento que cada vez son más los reclamos por falta de lugar para estacionar en la aeroestación local. Es impresionante la cantidad de autos y camionetas que dejan allí durante semanas y semanas.

--Bien, seguí.

--Y así como te tiré estas pálidas ahora debo decirte que se están haciendo trabajos de reasfaltado en la ruta 33.

--¿En serio?

--Sí, cerca de Bahía, en dirección a Sierra, por donde hay una antigua plantación de olivos.

--Algo es algo. Bueno, ¿temas comerciales? Seguro que data tenés.

--Sí, sabés bien que nunca te dejo en banda. Pedite otro par de cortados y te cuento.

--Excelente, pero empezá por algo lindo. Ya sé que hay negocios que cierran...

--Escuchá, en calle Brown al 600 inauguró un local de pizza a la parrilla, pero no sólo para retirar, sino para consumir allí mismo.

--¿Es donde supo estar la histórica parrilla La Chimenea?

--Exacto. El recordado negocio de Eduardo “Yuyo” Tenías que comenzó en Saavedra al 1100. Muy concurrido en las décadas del 80 y 90, si mal no recuerdo.

--Bien, agendado. Habrá que ir a probar que tal son esas pizzas a la parrilla. Seguí, Juan.

--Dos breves del centro. Una es que cada vez resulta más habitual ver gente consultando en el puesto municipal de Turismo, en calle Drago.

--Sí, el otro día pasé y había un grupo grande de gente. Pregunté y me dijeron que la responsable del área, Karina Sanchez, lleva adelante recorridas por la ciudad con guías preparados, resaltando las cualidades edilicias, industriales y deportivas de nuestro Pago Chico.

--Me parece muy bien. Acá hay mucho para conocer y para valorar, pero vos dijiste que tenías dos temitas del centro. ¿Y el otro?

--El otro es que allí a la vuelta, sobre O’Higgins, al lado de Galería Americana, comerciantes de origen chino acaban de abrir un bazar.

--Otro más. Veo que no paran.

--Tal cual. Ya lo hemos hablado varias veces. Bueno, en este caso alquilaron dos locales, al lado del desaparecido Garbarino, que son propiedad de un empresario local con comercios en el centro y en Villa Mitre.

--Bien, sigamos.

--Ah, de yapa, te comento que también en el centro, en Galerías Jardín, un conocido local de indumentaria para mascotas abrió su nuevo local.

--¿Tenés algún dato más?

--Sí, la dueña se llama Candela, una joven emprendedora que comenzó con este desafío hace unos cinco años, Primero empezó en ferias y hace dos años abrió el primer local en calle General Paz. Vende todo lo que te imagines y más: buzos, gorras, ropa de gala y vestidos, todo para nuestros amigos de cuatro patas.

--Hablando de eso, ¡qué despelote se armó con los dos muchachos que mataron una nutria en el barrio Universitario!

--Tremendo. Mirá que yo soy reanimalero y lo que hicieron es más que repudiable, pero me parece que a algunos se fueron de mambo y no me parece que se los deba someter a un escarnio público, como en la Edad Media, cuando acá pasan cosas muchísimo peores, como el avance de la droga, y muchos prefieren hacerse los distraídos.

--Y... un dato no menor parece ser la diferencia de criterios que sostuvieron la UNS y la UTN local sobre este tema.

--Claro. La primera sostuvo que el hecho es “absolutamente repudiable”, cosa que todo el mundo comparte, pero la segunda decidió actuar institucionalmente contra uno de los estudiantes involucrados al suspenderlo preventivamente e iniciarle un juicio académico.

--Igual el tema sigue escalando.

--Tal cual, a tal punto que, tras las amenazas a concejales que votaron en contra de declarar personas no gratas a los dos jóvenes, la Policía inició el viernes actuaciones de oficio por el delito de amenazas.

--Che, y el otro caso que sigue dando que hablar es el de la muerte en el gimnasio Sport Club Bahía Blanca, donde se produjo el fallecimiento del abogado Juan Roberto Cafasso.

--Sí, habrá que estar atentos al martes, cuando se realice la audiencia en el Tribunal de Faltas, a la que fueron citados los responsables de Power Zone SRL, a cargo de la franquicia local del gimnasio, porque en el acta labrada por falta de habilitación figuran los responsables de Rudda Coffe Club, un café que funciona allí mismo. Entonces no se sabe si la falta de habilitación labrada tiene que ver con todo el complejo o solo con el restaurante.

--Bueno, pero lo concreto es que hoy el gimnasio está clausurado.

--Sí, y realmente no se sabe cómo va a seguir. Por lo pronto la situación del establecimiento es bastante comprometida porque tenia la habilitación vencida y, por lo pronto, el fiscal Cristian Aguilar, ya dijo que existe un faltante evidente de medidas de seguridad.

--Bueno, ya que estamos en ese predio. Decime cómo va el tema del exshopping Paseo del Sol. ¿Tenés novedades comerciales?

--Sí, son 32 locales o espacios que van a funcionar y hasta el momento solo quedan tres libres. Entre otros comercios se instalará una peluquería de niños, el área administrativa de una empresa dedicada a cajas de seguridad que se instalará en Bahía, una clínica con nutricionistas, kinesiólogos y profesionales vinculados con la salud.

--Me habías dicho que iban a instalar un estudio de streaming para transmisiones desde ese lugar.

--Así es, ya lo terminaron y están viendo quién lo va a operar. En una nueva isla funcionará una vinoteca. Por otro lado, Ferreira Sport empieza en 20 días el movimiento para poner en valor lo que era Navarro y mudarse allí.

--¿Tenés fecha?

--Le va a demandar entre 45 y 60 días mudarse. Además, tengo un tema muy interesante sobre algo que va a estar afuera.

--Decime.

--En la esquina del predio interno, en la colectora que va de la estación de servicio a la calle que va hacia Paso Vanoli, se van a hacer locales comerciales a la calle, sobre todo en esa esquina.

--Excelente, pero ahora que me doy cuenta no me comentaste nada de la inauguración del Howard Johnson.

--Tenés razón, el martes me di una vuelta y realmente quedó, espectacular, un lujo, con más de 70 habitaciones de excelente nivel, sauna, piscina interna y exterior, spa, centro de convenciones. De todo.

--Otra inversión que llevó su tiempo pero hoy está a la vista.

--Por supuesto. Todo lleva su tiempo, pero afortunadamente la ciudad ahora cuenta con un centro de convenciones de primerísimo nivel.

--¿Algo más o vamos levantando campamento?

--Una más que me parece importante: Cerri suma una nueva estación de servicio.

--Bien. Contame.

--Según me dijeron, la inversión está a cargo de la empresa Lapacó, una firma de Rivera que ya tiene varias estaciones en la zona, por ejemplo la de la playa de camiones de El Triángulo. Incluso explota la tradicional estación de Humberto Lucanera, en la vecina localidad.

La construcción, cuando recién comenzaba.

--Bueno, pero tírame más info.

--La nueva estación estará ubicada en Zapala y Joaquín V. González y abrirá en un mes y medio más, así que pronto te daré más novedades.

--Dale, lo anoto. Hasta la semana que viene, Juan.

--Chau, José Luis. Nos vemos el próximo domingo.