Más de 300 obras en escuelas: el impacto de destinar todo el Fondo Educativo

El programa municipal Orgullo Escolar alcanzó un nuevo hito al superar las 300 obras ejecutadas en establecimientos educativos de Bahía Blanca, consolidándose como una de las principales políticas públicas impulsadas por la gestión del intendente Federico Susbielles para fortalecer la infraestructura escolar de la ciudad.

Desde su puesta en marcha, la iniciativa permitió concretar 305 intervenciones en 119 instituciones educativas, con una inversión superior a los 1.466 millones de pesos. El programa nació a partir de una decisión estratégica del gobierno municipal: destinar el 100% del Fondo Educativo a obras de infraestructura escolar.

La propuesta tiene como objetivo acompañar a las comunidades educativas en la mejora de sus edificios, garantizando espacios más seguros, adecuados y funcionales para estudiantes, docentes y familias.

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Para ello, el municipio canaliza recursos económicos a través de las asociaciones cooperadoras, que cumplen un rol central en la detección de necesidades, la definición de prioridades y la ejecución de los trabajos.

“El municipio renueva el compromiso de invertir en nuestras escuelas y fortalecer la infraestructura educativa de nuestra ciudad. Avanzamos hacia un futuro mejor para chicos y chicas”, señaló el intendente Federico Susbielles durante una recorrida por una de las obras en ejecución.

El jefe comunal remarcó además que “como parte de la inversión del 100% del Fondo Educativo en obras de infraestructura escolar, trabajamos para fortalecer y mejorar cada escuela de nuestra ciudad”.

Los números reflejan el alcance del programa. Durante 2024 se destinaron $590.943.068,86; en 2025 la inversión ascendió a $600.323.827,11 —incluyendo $277.485.367,24 destinados a reparaciones vinculadas a la inundación—; mientras que en lo que va de 2026 ya se ejecutaron obras por $277.766.780,48.

Además de las mejoras edilicias y obras de servicios básicos, el programa permitió regularizar 117 cooperadoras escolares, fortaleciendo la participación comunitaria en la gestión y mantenimiento de los establecimientos educativos.

Para Susbielles, los resultados son visibles en toda la ciudad.

“Creo que queda claro que, también en materia de infraestructura escolar, la ciudad está ostensiblemente mejor de lo que estaba en diciembre de 2023 y después de la inundación de 2025. Y vamos por más”, sostuvo.

El intendente atribuyó el ritmo de ejecución a la decisión de modificar el destino de los recursos educativos.

“Se avanza a este ritmo porque hoy el 100 por ciento del Fondo Educativo se destina a infraestructura escolar. Era una decisión necesaria y largamente esperada por toda la comunidad educativa y la ciudad en su conjunto. Antes, miles de millones de pesos fueron a otras finalidades y eso aún se nota”, afirmó.

Entre los mayores hitos de este programa se pueden resaltar la construcción del Jardín de Infantes “Tierras Argentinas” (con una inversión superior a 1.600 millones de pesos); la adquisición de establecimiento CFI N° 1 (en más de 314 millones de pesos) y las mejoras en la infraestructura del edificio que comparten la Escuela Primaria 2, la escuela Secundaria 6 y el Instituto Avanza, con un desembolso superior a los 227 millones de pesos.

Además, en Cabildo, se destinaron más 1.183 millones de pesos en distintas obras en la Escuela Primaria N° 27 y Nº19, la Secundaria Nº 4 y el Jardín de Infantes Nº 907.

Cooperadoras protagonistas

Uno de los rasgos distintivos de Orgullo Escolar es el papel que desempeñan las cooperadoras. El programa parte de una lógica de gestión participativa, donde cada comunidad educativa identifica sus necesidades más urgentes y define las prioridades de intervención.

Esta modalidad permite dar respuestas más ágiles y adecuadas a la realidad de cada establecimiento, fortaleciendo además el vínculo entre el Estado municipal y las instituciones educativas.

Las obras beneficiaron a jardines de infantes, escuelas primarias, secundarias, especiales, técnicas, centros de formación profesional y artística, así como también a instituciones de educación para adultos y organismos educativos.

Entre los establecimientos alcanzados se encuentran el Conservatorio de Música, la Escuela de Teatro, la Escuela de Danzas, el Centro de Información e Investigación Educativa (CIIE), centros de formación profesional y laboral, las cuatro escuelas técnicas de la ciudad, decenas de jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias, además de establecimientos de educación especial.

Desde el municipio destacaron además que, en articulación con el sector privado, se mantiene el financiamiento para equipamiento, reparaciones, insumos y obras menores en escuelas técnicas y centros de formación integral, profesional y laboral, una línea de apoyo que había sido interrumpida por el gobierno nacional.

Con más de 300 intervenciones concretadas y una inversión récord en infraestructura escolar, Orgullo Escolar se consolida como una de las políticas más relevantes de la actual gestión municipal, con el objetivo de mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje en todo el sistema educativo de Bahía Blanca.

Beneficiadas

Artes Visuales; Instituto Avanza; Centro de Adaptación Laboral Nº 2; CATDI 1; CENS 454; Escuela de Educación Primaria para Adultos 704 (EEPA); los Centros de Formación Profesional 402, 405 y 406; Centro de Formación Integral 1; Centro de Información e Investigación Educativa (CIIE); Conservatorio Musical; Escuela de Danzas y la Escuela de Teatro.

También las Escuelas Especiales 514, 503, 507, 509, 510, 512 y 513 y las escuelas Primarias 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 17, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 39, 51, 58, 59, 63, 64, 66, 68, 69, 73, 74, 76, 78 y 84.

Las escuelas secundarias 1, 2, 3, 4, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36 y 43 y las cuatro Escuelas Técnicas que funcionan en la ciudad.

Y los jardines de infantes 901, 902, 903, 904, 905, 906, 908, 909, 910, 911, 912, 914, 916, 918, 921, 922, 923, 924, 925, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 939, 940, 942, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 952, 955 y 956.