La OMIC advierte sobre una estafa telefónica que involucra a IOMA
El mensaje que reciben las personas y que circula por WhatsApp asegura que las bases de datos de la obra social fueron hackeadas, lo cual es falso.
Desde la OMIC advierten a la población por una estafa que tiene la modalidad de mensaje de WhatsApp en la que indican que la obra social IOMA fue hackeada y requieren de la verificación de datos.
La obra social recordó que toda comunicación oficial se realiza exclusivamente a través de sus canales verificados y recomienda a las personas afiliadas utilizar únicamente la web oficial y la aplicación IOMA Digital para realizar consultas y trámites.
Ante esta situación la OMIC recuerda:
* No respondás ni hagas clic en ningún enlace.
* Bloqueá al remitente o número sospechoso.
* Denunciá el intento a través de los canales oficiales de IOMA habilitados.
* No compartas claves, contraseñas, códigos de verificación ni datos de tu Clave Fiscal o claves bancarias.
Se solicita a las personas verificar siempre la información en fuentes oficiales y extremar los cuidados frente a mensajes de origen desconocido.
"La prevención y la información son fundamentales para evitar estafas y proteger nuestros datos personales", finalizaron desde la dependencia municipal.