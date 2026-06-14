La OMIC advierte sobre una estafa telefónica que involucra a IOMA

Desde la OMIC advierten a la población por una estafa que tiene la modalidad de mensaje de WhatsApp en la que indican que la obra social IOMA fue hackeada y requieren de la verificación de datos.

La obra social recordó que toda comunicación oficial se realiza exclusivamente a través de sus canales verificados y recomienda a las personas afiliadas utilizar únicamente la web oficial y la aplicación IOMA Digital para realizar consultas y trámites.

Ante esta situación la OMIC recuerda:

* No respondás ni hagas clic en ningún enlace.

* Bloqueá al remitente o número sospechoso.

* Denunciá el intento a través de los canales oficiales de IOMA habilitados.

* No compartas claves, contraseñas, códigos de verificación ni datos de tu Clave Fiscal o claves bancarias.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Se solicita a las personas verificar siempre la información en fuentes oficiales y extremar los cuidados frente a mensajes de origen desconocido.

"La prevención y la información son fundamentales para evitar estafas y proteger nuestros datos personales", finalizaron desde la dependencia municipal.