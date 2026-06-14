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La OMIC advierte sobre una estafa telefónica que involucra a IOMA

El mensaje que reciben las personas y que circula por WhatsApp asegura que las bases de datos de la obra social fueron hackeadas, lo cual es falso.

Foto Archivo La Nueva.

Desde la OMIC advierten a la población por una estafa que tiene la modalidad de mensaje de WhatsApp en la que indican que la obra social IOMA fue hackeada y requieren de la verificación de datos.

La obra social recordó que toda comunicación oficial se realiza exclusivamente a través de sus canales verificados y recomienda a las personas afiliadas utilizar únicamente la web oficial y la aplicación IOMA Digital para realizar consultas y trámites.

Ante esta situación la OMIC recuerda:

* No respondás ni hagas clic en ningún enlace.
* Bloqueá al remitente o número sospechoso.
* Denunciá el intento a través de los canales oficiales de IOMA habilitados.
* No compartas claves, contraseñas, códigos de verificación ni datos de tu Clave Fiscal o claves bancarias.

Se solicita a las personas verificar siempre la información en fuentes oficiales y extremar los cuidados frente a mensajes de origen desconocido.

"La prevención y la información son fundamentales para evitar estafas y proteger nuestros datos personales", finalizaron desde la dependencia municipal.

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