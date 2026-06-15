Apertura liguista: Huracán quiere abrochar el 1, partido clave en El Fortín y Olimpo se juega la última carta

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Con tres cotejos, caerá esta tarde la 12ª fecha del certamen Apertura del fútbol doméstico.

Desde las 15, Huracán buscará asegurarse el 1 de cara a los playoffs cuando visite a Liniers en cancha de Libertad.

El chivo --que viene de un contundente 5 a 1 ante el de Villa Rosas en esa misma cancha-- será el local.

Marcos Gómez será el encargado de impartir justicia.

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En tanto, en un choque clave por la clasificación a la próxima instancia, Villa Mitre recibirá a Bella Vista en El Fortín.

Julián Horticolou será el juez.

La jornada comenzó ayer con el triunfo de San Francisco en cancha de La Armonía por 1 a 0 y el empate en Punta Alta entre Sporting y Libertad (1-1).

POSICIONES: 1) Huracán, 24 puntos; 2º) Bella Vista, 18; 3º) Villa Mitre y Libertad, 17; 5º) Liniers, 16; 6º) San Francisco, 12; 7º) La Armonía, 11 y 8º) Sporting, 10.

En la B

La jornada se cerrará con Olimpo-Pacífico de Cabildo (en cancha de Bella Vista).

Comenzará a las 15 y dirigirá Fernando Sepúlveda.

Sábado: Comercial 0, Rosario 1 y Tiro Federal 4, Sansinena 0.

Domingo: Pacífico BB 0, Dublin 0.

*La tabla

Así están las posiciones: 1°) Tiro Federal y Comercial, 21 puntos; 3°) Rosario, 20; 4º) Sansinena, 18; 5°) Dublin, 17; 6°) Olimpo, 13; 7°) Pacífico BB, 8 y 8°) Pacífico C, 5.