Apertura liguista: Huracán quiere abrochar el 1, partido clave en El Fortín y Olimpo se juega la última carta
El Globo se medirá ante el entonado Liniers, mientras que Villa Mitre-Bella Vista chocan en el escenario tricolor y el aurinegro necesita vencer a Pacífico de Cabildo para tener chances de playoffs en la B.
Con tres cotejos, caerá esta tarde la 12ª fecha del certamen Apertura del fútbol doméstico.
Desde las 15, Huracán buscará asegurarse el 1 de cara a los playoffs cuando visite a Liniers en cancha de Libertad.
El chivo --que viene de un contundente 5 a 1 ante el de Villa Rosas en esa misma cancha-- será el local.
Marcos Gómez será el encargado de impartir justicia.
En tanto, en un choque clave por la clasificación a la próxima instancia, Villa Mitre recibirá a Bella Vista en El Fortín.
Julián Horticolou será el juez.
La jornada comenzó ayer con el triunfo de San Francisco en cancha de La Armonía por 1 a 0 y el empate en Punta Alta entre Sporting y Libertad (1-1).
POSICIONES: 1) Huracán, 24 puntos; 2º) Bella Vista, 18; 3º) Villa Mitre y Libertad, 17; 5º) Liniers, 16; 6º) San Francisco, 12; 7º) La Armonía, 11 y 8º) Sporting, 10.
En la B
La jornada se cerrará con Olimpo-Pacífico de Cabildo (en cancha de Bella Vista).
Comenzará a las 15 y dirigirá Fernando Sepúlveda.
Sábado: Comercial 0, Rosario 1 y Tiro Federal 4, Sansinena 0.
Domingo: Pacífico BB 0, Dublin 0.
*La tabla
Así están las posiciones: 1°) Tiro Federal y Comercial, 21 puntos; 3°) Rosario, 20; 4º) Sansinena, 18; 5°) Dublin, 17; 6°) Olimpo, 13; 7°) Pacífico BB, 8 y 8°) Pacífico C, 5.