Cayó una avioneta cerca de Kansas City: al menos hay 12 muertos

Una avioneta que realizaba vuelos de paracaídas se cayó poco después de despegar cerca del Aeropuerto Memorial de Butler, en el estado de Missouri, Estados Unidos, y hay al menos 12 muertos.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:20 de la mañana cuando el avión, operado por la empresa Skydive Kansas City, transportaba a un grupo de personas que se preparaban para realizar saltos en paracaídas.

El administrador interino del aeropuerto y director de gestión de emergencias del condado de Bates, Dennis Jacobs, informó que la avioneta no logró ganar altitud visual luego del despegue, realizó un giro brusco hacia la izquierda y terminó impactando contra un campo ubicado a unos 275 metros de la pista.

De acuerdo con las primeras informaciones difundidas por las autoridades, el avión era una aeronave turbohélice monomotor utilizada para actividades de paracaidismo.

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Luego del impacto, el aparato quedó envuelto en llamas, lo que movilizó a los equipos de emergencia de la zona.

“Cayó en un campo adyacente al aeropuerto”, explicó el sargento Justin Ewing, de la Policía Estatal de Carreteras de Missouri a la CNN, que indicó además que algunas rutas cercanas fueron cerradas de manera preventiva mientras se desarrollaban las tareas de rescate y peritaje.

Las autoridades confirmaron que las 12 personas que viajaban a bordo fallecieron en el lugar. Entre las víctimas había 11 paracaidistas y el piloto de la aeronave. Por el momento, las identidades de los fallecidos no fueron difundidas debido a que aún se trabaja en la notificación de sus familiares.

La investigación quedó en manos de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), organismo encargado de determinar las causas de los accidentes aéreos en Estados Unidos.

En el lugar también trabajan agentes del Departamento de Policía de Butler, efectivos de la Oficina del Sheriff del condado de Bates y equipos de emergencia locales. “Es horrible”, lamentó Jacobs sobre la tragedia.

Butler está ubicada a unos 105 kilómetros al sur de Kansas City, una de las principales ciudades del estado de Missouri. (TN)