Con un gol sobre la hora, Ecuador perdió con Costa de Marfil en su debut en el Grupo E

La Selección de Ecuador no pudo abrir el marcador a pesar de acumular llegadas de riesgo e incluso tener tres disparos en los palos y perdió sobre la hora por 1-0 con Costa de Marfil en la primera fecha del grupo E del Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el partido se definió a los 44 minutos de la segunda parte, con un jerárquico disparo del delantero Amad Diallo, que colocó la pelota contra el segundo poste.

Por su lado, el equipo sudamericano estrelló tres remates en los postes: el extremo John Yeboah y el carrilero Alan Minda impactaron sus tiros en el travesaño, a los 23 y 29 minutos del primer tiempo, mientras que el delantero Enner Valencia lo hizo en el primer palo, antes del primer minuto del segundo tiempo.

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La derrota ubica a Ecuador en el tercer lugar de una zona que domina Alemania, sin puntos, mientras que Costa de Marfil quedó en el segundo puesto del grupo E, con tres unidades.

En la próxima fecha, el elenco que conduce el DT argentino Sebastián Beccacece enfrentará a Curazao, el sábado 20 de junio a las 21:00, mientras que los marfileños serán rival de Alemania, el mismo día y desde las 17:00 (ambos en horario argentino).

La primera llegada del partido fue ecuatoriana, al primer minuto, cuando el volante del Chelsea Moisés Caicedo recibió sobre el borde del área y cruzó un derechazo rasante, que salió ancho.

A los 10 minutos volvió a llegar Ecuador, con un avance por izquierda y centro rasante del defensor Piero Hincapié que el delantero Enner Valencia pudo controlar para luego disparar, por encima del travesaño.

Tres minutos después, el extremo John Yeboah atacó por derecha y, tras cerrarse contra la medialuna del área, sacó un zurdazo que también se fue desviado, por arriba del palo horizontal.

El primer acercamiento del equipo africano llegó a los 15 minutos, con un tiro lejano del volante Seko Fofana que se desvió en su propio compañero Nicolas Pépé antes de alejarse del peligro.

Solo un minuto después, el mediocampista Franck Kessie se filtró en el área rival y abrió hacia la izquierda para la llegada del carrilero Bazoumana Traore, cuyo centro rasante pasó a centímetros del segundo palo.

A los 17 minutos, el atacante Elye Wahi recibió una pelota filtrada por derecha y disparó tras una media vuelta, bajo y a las manos del arquero argentino nacionalizado Hernán Galíndez.

En 23 minutos, Yeboah aprovechó un desacierto defensivo de Emmanuel Agbadou, que se enredó con la pelota en el borde del área propia, y recuperó para luego sacar un remate alto, que impactó en el travesaño.

Seis minutos después, luego de algunos toques sobre la frontal del área, una pelota en cortada hacia la izquierda habilitó el derechazo con efecto de Alan Minda, que también impactó en el poste horizontal del arquero Yahia Fofana.

En 35 minutos, el extremo africano Yan Diomande pudo romper por el costado derecho y llegar hasta el fondo para meter un centro atrás, que Pépé demoró en rematar y terminó siendo bloqueado.

En el segundo minuto de descuento, un centro desde la derecha generó un interesante remate de chilena del defensor Wilfried Singo, que impactó con la tibia derecha y no pudo acertarle al arco.

Antes del primer minuto de la segunda parte, una combinación al borde del área terminó en un pase filtrado y aéreo para Enner Valencia, que intentó rematar desde una posición muy cerrada y estalló la pelota en el primer palo de Yahia Fofana.

Tres minutos después, Fofana avanzó por derecha y cruzó un centro bajo para Diomande, que dejó la banda momentáneamente para controlar sobre la medialuna del área y disparar, sin puntería.

A los seis minutos, Elye Wahi recibió un nuevo centro rasante desde el lado derecho del ataque y anticipó para rematar con la punta del pie, de primera, con un tiro que impactó en el travesaño, esta vez en el de Galíndez.

En 15 minutos, Fofana recibió un córner corto desde la izquierda y buscó un centro rasante, que se desvió en el camino y se hubiera metido por el segundo palo de Galíndez, pero el arquero reaccionó a tiempo para quedarse con la pelota.

Siete minutos después volvieron a llegar los sudamericanos, con un remate potente pero centralizado del extremo Gonzalo Plata, que disparó con el empeine desde el borde del área y generó la primera atajada de Yahia Fofana.

A los 44 minutos del segundo tiempo, un nuevo centro rasante desde la derecha, del defensor Wilfried Singo, terminó en un disparo bajo desde el borde del área del extremo Amad Diallo, que colocó la pelota contra el poste derecho de Galíndez y puso el 1-0.

Síntesis del partido:

Grupo E – Fecha 1.

Costa de Marfil 1 - 0 Ecuador.

Estadio: Lincoln Financial Field (Estados Unidos).

Árbitro: Francois Letexier (Francia).

VAR: Jarred Gillett (Australia).

Costa de Marfil: Yahia Fofana; Guela Doue, Wilfried Singo, Emmanuel Adbadou, Ghislan Konan; Yan Diomande, Seko Fofana, Franck Kessie, Bazoumana Traore; Nicolas Pépé, Elye Wahi. DT: Emerse Fae.

Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordoñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Alan Minda, Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite; Gonzalo Plata, Enner Valencia, John Yeboah. DT: Sebastián Beccacece.

Gol en el segundo tiempo: 44m. Amad Diallo (C).

Cambios en el segundo tiempo: 11m. Nilson Angulo por Alan Minda (E); Ange-Yoal Bonny por Bazounma Toure (C) y Amad Diallo por Elye Wahi (C); 17m. Jackson Porozo por Alan Minda (E) y Ángelo Preciado por John Yeboah (E), 32m. Kevin Rodríguez por Enner Valencia (E); Christ Inao Oulai por Seko Fofana (C) e Ibrahim Sangare por Nicolas Pépé (C), 44m. Odilon Kossounou por Guela Doue (E). (NA)