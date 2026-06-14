Argentina, con Isabella Roldán, jugará por un lugar en el podio en la AmeriCup U18

Ya con el principal objetivo cumplido de clasificar al Mundial U19 Chengdu 2027, Argentina perdió en semifinales frente a Canadá, 64 a 52 en la AmeriCup U18 Femenina que se disputa en Irapuato.

De esta manera, la albiceleste jugará por el bronce ante Venezuela y la final será entre Estados Unidos y las canadienses.

La bahiense Isabella Roldán sumó 21m07 en cancha, aportando 2 puntos (1-2 en t2 y 0-1 en t3), 4 rebotes y un recupero.

Entre las más destacadas de Argentina estuvieron Santina Cherot (15 puntos, con 6-8 en t2), Sofía Lombardero (14, con 2-5 en t3 y 5 rebotes) y Sofía Novoa (14 puntos, con 4-8 en t3)

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Después de terminar abajo 30-29 la primera mitad, Argentina tuvo un mal tercer cuarto -las canadienses se impusieron 19 a 5- y el último quedó para las albicelestes, 18 a 15.

La mejor de Canadá fue Savannah Swords, cerrando con 15 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias.

Este lunes finalizará el torneo con Dominicana-Puerto Rico, por el 7º puesto; Paraguay-México, por el 5º; Argentina-Venezuela, por el 3º y Estados Unidos-Canadá, por el 1º.

Mirá el video del partido: