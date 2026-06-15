Trabajar y no llegar a fin de mes: crece la crisis salarial en Argentina

Pablo Álvarez palvarez@lanueva.com Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

La situación salarial continúa siendo una de las principales preocupaciones de los trabajadores argentinos.

Un relevamiento privado realizado por Bumeran mostró que el 87% de las personas ocupadas considera que su salario es insuficiente para cubrir sus necesidades básicas, mientras que el 74% asegura que su poder adquisitivo empeoró en los últimos meses.

El estudio “¿Qué pasa con el salario?”, elaborado sobre una muestra de 6.494 trabajadores de Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú, refleja el deterioro persistente de los ingresos reales pese a la desaceleración inflacionaria registrada en el último tiempo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En Argentina, el porcentaje de trabajadores que siente que el sueldo no alcanza aumentó dos puntos respecto de 2025.

A nivel regional, Panamá encabeza la tendencia con el 92%, seguido por Ecuador con el 90%, Chile con el 87% y Perú con el 83%.

“El desafío ya no pasa solamente por ganarle a la inflación, sino por reconstruir capacidad de consumo y previsibilidad”, sostuvo Federico Barni, CEO de Bumeran.com.ar en Jobint.

El ejecutivo de la firma líder en búsqueda de empleo explicó que, aunque los indicadores macroeconómicos muestren cierta mejora, la percepción social del salario tarda más en recuperarse porque las personas evalúan su realidad cotidiana: cuánto duran sus ingresos, si pueden ahorrar y si tienen capacidad de proyectar a futuro.

El sueldo dura poco

Uno de los datos más alarmantes del informe es que al 73% de los trabajadores argentinos el salario les alcanza menos de dos semanas.

Dentro de ese universo: el 28% asegura que destina el total del sueldo al pago de cuentas apenas cobra; el 21% afirma que el dinero le alcanza solamente dos semanas; el 15% dice que dura menos de una semana y el 9% apenas una semana.

En contrapartida, solamente el 9% manifestó que el salario le alcanza para cubrir todo el mes.

El alquiler aparece como el principal gasto para el 44% de los trabajadores, seguido por alimentos (27%) y pago de deudas (16%). Más atrás se ubican educación (5%), salud (3%) y transporte (3%).

El informe también revela que la crisis económica impacta en las redes familiares y de contención: el 50% de los trabajadores aseguró que ayuda económicamente a familiares o personas cercanas, ya sea de manera regular u ocasional.

El ahorro, cada vez más lejos

La imposibilidad de ahorrar se consolidó como otra de las grandes preocupaciones. Según el relevamiento, el 90% de los trabajadores argentinos afirmó que no puede guardar dinero a fin de mes.

Entre quienes no logran ahorrar: el 54% señaló que el salario no es suficiente; el 19% lo atribuyó a las deudas; el 12% a la necesidad de cubrir gastos básicos y el 11% a la cantidad de compromisos económicos mensuales.

En tanto, entre el reducido grupo que sí logra ahorrar, la mayoría apenas consigue reservar entre el 5% y el 10% de sus ingresos.

Respecto del destino del dinero que no se consume inmediatamente, el 30% indicó que lo invierte en fondos de inversión, mientras que otros optan por comprar moneda extranjera, adquirir bonos o dejarlo en cuentas bancarias.

“El 30% dice que invierte el dinero en fondos de inversión, el porcentaje más alto de la región. El 16% dice que compra dólares o moneda extranjera; otro 16% hace otras cosas; el 15% de los talentos compra acciones o bonos; el 15% lo deja en la cuenta de ahorro del banco; y el 10% lo pone en un plazo fijo”, señaló Federico Barni.

Deudas que crecen

El endeudamiento también mostró un crecimiento respecto del año anterior.

El 77% de los trabajadores argentinos reconoció tener algún tipo de deuda, cinco puntos más que en 2025.

La problemática se replica en toda la región, con índices incluso más altos en países como Ecuador, Panamá y Chile.

En ese contexto, la demanda de recomposición salarial aparece como una necesidad unánime: el 100% de los encuestados aseguró que le gustaría recibir un aumento.

Consultados sobre el destino que le darían a una mejora salarial: el 46% dijo que la utilizaría para pagar deudas; el 22% para ahorrar; el 15% para alimentación y recreación y el 13% para inversiones.

Los datos reflejan una realidad marcada por la pérdida de capacidad adquisitiva, el endeudamiento creciente y la dificultad de proyectar económicamente, incluso entre quienes cuentan con empleo formal.