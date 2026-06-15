¿Qué es el “Síndrome del bote de remos” que afecta a las empresas argentinas?

Pablo Álvarez palvarez@lanueva.com Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

El ecosistema empresarial argentino se enfrenta a una contradicción fascinante y costosa. Los datos más recientes de 2026 revelan una desconexión alarmante entre el entusiasmo individual por la Inteligencia Artificial (IA) y la incapacidad organizacional para capitalizarla.

Mientras América Latina lidera la adopción global de IA con un 47% de penetración, superando el promedio mundial, las empresas argentinas están descubriendo por las malas que comprar licencias tecnológicas no equivale a transformar un negocio.

Un contundente 95% de los proyectos piloto de inteligencia artificial en el ámbito corporativo fracasa, según investigaciones recientes del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusett).

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Esta estadística demoledora contrasta drásticamente con el comportamiento individual de los trabajadores: el 81% de los profesionales argentinos ya utiliza herramientas de IA al menos una vez por semana para resolver tareas cotidianas.

Pero la paradoja se profundiza aún más cuando se analizan los datos sobre abandono de iniciativas. Más de dos tercios de los empleados declaran que su organización nunca intentó implementar IA o abandonó proyectos en etapas iniciales.

Esto no refleja falta de visión tecnológica, sino un problema sistémico de ejecución y gobernanza que atraviesa toda la cadena organizacional.

La brecha de talento

La raíz del fracaso corporativo no es la tecnología en sí, sino la ausencia de capacidad humana para dominarla. El 94% de los CIOs identifica la falta de talento técnico como el principal freno a la adopción de IA, una cifra que expone la verdadera crisis: no es un problema de máquinas, sino de personas.

Esta brecha de talento genera una cascada de problemas organizacionales. El 70% de los ejecutivos argentinos manifiesta preocupación por el uso no autorizado de herramientas de IA, lo que refleja la paradoja del Shadow AI: los empleados adoptan la tecnología por su cuenta porque la organización no les proporciona alternativas formales.

Es una adopción caótica, sin control, sin gobernanza. La raíz de este fracaso masivo no reside en las limitaciones del software, sino en lo que Ignacio Gómez Portillo, referente en transformación digital y adopción tecnológica ha denominado "El síndrome del bote de remos".

El "Síndrome del bote de remos" ilustra perfectamente la crisis actual: las corporaciones están invirtiendo millones de dólares en adquirir el bote de remos más sofisticado, veloz y tecnológicamente avanzado del mercado, pero han olvidado por completo enseñar a sus tripulantes a remar en sincronía.

"Las empresas compran tecnología de punta esperando resultados mágicos, pero las organizaciones argentinas no tienen ninguna metodología definida para distribuir las tareas entre humanos y máquinas", explica Gómez Portillo, fundador y CEO de Egg, plataforma de transformación digital.

Esta falta de gobernanza genera un escenario caótico donde la adopción ocurre, pero de manera fragmentada y subterránea.

Los datos del estudio Insight 21 (Universidad Siglo 21) exponen la magnitud de esta desorganización estructural. A pesar de que casi el 40% de las empresas argentinas planea ampliar su plantilla en los próximos tres años, el 64% de las compañías ni siquiera ha iniciado un proceso formal para explicar a sus equipos cómo integrará la IA en sus operaciones diarias.

La ausencia de talento técnico no es casualidad, sino consecuencia directa de una falta de inversión sistemática en capacitación.

Solo el 5% de las organizaciones ofrece formación obligatoria sobre IA, mientras que el 9% brinda opciones a criterio del empleado. Más preocupante aún: el 45% NO tiene planes de capacitación en IA.

Esta cifra contrasta con las intenciones. Aunque el 77% de los empleadores argentinos asegura tener planes para capacitar a sus equipos en IA entre 2026 y 2030, la ejecución actual es precaria. Solo el 13% de los empleados ha recibido capacitación formal, a pesar de que el 83% de los profesionales expresa un interés activo en aprender.

“Esta brecha de 70 puntos porcentuales entre el interés y la formación efectiva evidencia que las empresas están sub-invirtiendo en el factor más crítico de la ecuación tecnológica: las personas. El problema no es falta de voluntad, sino falta de relevancia”, alerta Gómez Portillo.

Las barreras que impiden el éxito de la IA en Argentina son eminentemente culturales, no tecnológicas.

La ausencia de un liderazgo ejecutivo claro, el miedo a la sustitución laboral, las estructuras organizacionales rígidas heredadas de décadas pasadas y la deficiente calidad de los datos internos conforman un cóctel que neutraliza cualquier avance tecnológico.

Frente a este escenario de estancamiento corporativo, un cambio de paradigma es urgente: el paso de la simple implementación tecnológica a la Inteligencia de Cooperación Humana.

El verdadero diferencial competitivo en 2026 no lo tiene quien compra la mejor inteligencia artificial, sino quien desarrolla la mejor capacidad de integrar humanos y máquinas en procesos que generan valor real.

Para las empresas argentinas que quieran dejar de remar sin dirección, ese es el camino.