Hospital Penna: cuando donar sangre es algo más que un acto de altruismo

Junio es el mes del donante voluntario y la campaña del Hospital Penna está en pleno desarrollo. / Fotos: Rodrigo García-La Nueva.

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

“Nuestra responsabilidad es no quedarnos nunca sin stock de sangre. Y por eso trabajamos continuamente en la promoción”, dijo Yubirí Flores, técnica del servicio de Hemoterapia del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) Dr. José Penna de nuestra ciudad.

“Justamente, estamos atravesando el mes del donante y seguimos realizando promociones y charlas en escuelas, en puntos estratégicos de la ciudad e, incluso, dentro del mismo hospital”, agregó.

“Nuestra intención es que todos los habitantes se acerquen a nuestro banco de sangre, o al más cercano a su domicilio. Y lo cierto es que hasta ahora hemos tenido una muy buena receptividad, ya que se toma más conciencia de la importancia de este acto”, añadió.

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La relevancia de la donación de sangre radica en que no se puede producir de manera artificial. “Lo cierto es que dependemos de la donación de este líquido vital para salvar vidas de personas en estado crítico”, sostuvo.

“Es un acto de amor y altruismo que permite que pacientes internados, personas que sufrieron accidentes, pacientes oncológicos o aquellos que enfrentan cirugías programadas, puedan recuperarse”, explicó Flores, en diálogo con La Nueva.

Yubirí Flores, técnica del servicio de Hemoterapia del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) Dr. José Penna.

“Literalmente, sin donaciones de sangre, un hospital no funcionaría al 100 %”, indicó.

—¿Cuáles son las cifras que manejan actualmente? ¿Hay épocas donde se siente más la falta de donantes?

—Durante todo el año tenemos altas y bajas. La necesidad de sangre es constante todos los días, pero en épocas de vacaciones la tasa de donantes baja mucho porque la gente está más descontracturada.

—¿De qué manera se gestiona para convocar a los donantes?

—Lo que hacemos es un trabajo de hormiga (sic). Muchas veces la gente se motiva recién cuando le toca de cerca por un familiar o un amigo, pero nuestra meta es que donar sangre sea un hábito y parte de una rutina. Es un procedimiento sencillo que no tarda más de 20 minutos. Y lo más gratificante es saber que se está ayudando a otros; eso no tiene precio.

—¿Qué diferencia hay entre donar sangre entera, plaquetas o plasma?

—Cuando se dona sangre entera, nosotros la procesamos y separamos en hemocomponentes: glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Por eso decimos que una donación salva hasta tres vidas, porque transfundimos específicamente lo que el paciente necesita.

“La donación de plaquetas es más específica: se usa una máquina de aféresis que las separa y devuelve el resto de la sangre al donante. Es un proceso que dura aproximadamente una hora.

“El plasma, que es la parte líquida rica en proteínas y factores de coagulación, también se puede donar de forma similar, algo que sucedió de manera común durante la pandemia por el COVID-19”.

—¿Existe algún riesgo para la salud del donante?

—El riesgo es cero, aunque está claro de que solo pueden donar personas sanas que pasan por una entrevista médica previa. De hecho, es beneficioso porque se produce una renovación celular; al donar, la médula ósea comienza a producir nuevas células sanguíneas. Y no existen contraindicaciones para una persona saludable”.

Hoja de ruta para los voluntarios

En la entrevista médica previa, el donante pasa por un filtro de seguridad fundamental para garantizar que se encuentra en las condiciones físicas adecuadas para realizar el procedimiento.

“El objetivo principal es constatar que se trate de una persona sana, lo que reduce a cero el riesgo del procedimiento y asegura que la donación sea beneficiosa tanto para quien la recibe como para quien la ofrece”, aseguró Flores.

Lucia Sánchez (izq.), Silvina Schreiner, Yanina Castillo, Melisa Riquelme y Yubirí Flores, del equipo de Hemoterapia del Penna.

Los requisitos para eventuales donantes de sangre en el Hospital Dr. José Penna (Láinez 2401) son los siguientes:

—Tener entre 16 y 65 años.

—Pesar más de 50 kilos.

—Gozar de buena salud.

—No haber tenido relaciones sexuales de riesgo ni haber hecho uso de drogas ilícitas en los últimos 6 meses.

—No haber donado sangre en los últimos dos meses.

—Antes de donar sangre se puede tomar café, té, mate y jugo de frutas, así como frutas o tostadas con mermelada. No hay que ingerir leche ni consumir grasas.

—Los turnos se puede solicitar (de lunes a viernes de 8 a 15), al 459 3621 y al WhatsApp 155 262649.