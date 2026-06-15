Liga de Villarino: las dos semifinales terminaron en tablas

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Nadie sacó ventaja en los partidos de ida por las semifinales del certamen Apertura "Copa Axión Puerta Patagonia" de la Liga de Fútbol de Villarino.

En Mayor Buratovich, Fútbol y Tenis y Social Ascasubi empataron sin goles.

Por su parte, en Médanos, Caza y Pesca y Juventud Agraria de Algarrobo empataron 1 a 1.

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(Foto: gentileza Pedro Stefanazzi-Pasión Deportiva).

Hugo Roa puso en ventaja al visitante, pero Iván Pedreira lo igualó.

El próximo domingo se jugarán las revanchas, invirtiendo las localías.