Liga de Villarino: las dos semifinales terminaron en tablas
Fútbol y Tenis y Ascasubi igualaron sin goles, mientras que Caza y Pesca y Juventud Agraria terminaron 1 a 1.
Nadie sacó ventaja en los partidos de ida por las semifinales del certamen Apertura "Copa Axión Puerta Patagonia" de la Liga de Fútbol de Villarino.
En Mayor Buratovich, Fútbol y Tenis y Social Ascasubi empataron sin goles.
Por su parte, en Médanos, Caza y Pesca y Juventud Agraria de Algarrobo empataron 1 a 1.
Hugo Roa puso en ventaja al visitante, pero Iván Pedreira lo igualó.
El próximo domingo se jugarán las revanchas, invirtiendo las localías.