La emoción de Scaloni al ver que era Martín Palermo el que le preguntaba en la conferencia de prensa

Lionel Scaloni se emocionó al notar que era Martín Palermo quien preguntaba en la conferencia de prensa previa al debut de Argentina, que mañana se medirá ante Argelia por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026.

Luego de que el Titán se presentara, el DT de la Selección se sorprendió y conmocionó.

El exdelantero de Boca le preguntó sus inicios y se me imaginaba estar viviendo todo esto, cuando compartieron equipo en Estudiantes.

"¿Qué me voy a imaginar, Martín?", le dijo Scaloni, quien enseguida le agradeció por acompañarlo en sus comienzos en el Pincha.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Tras la conferencia, además, se fundieron en un abrazo.