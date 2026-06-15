“Nos preparamos para competir”, expresó Otamendi en la previa del debut ante Argelia

El defensor Nicolás Otamendi manifestó este lunes que la Selección argentina se encuentra "preparada para competir" en el Mundial 2026 a un día del debut ante Argelia.

"Cuando terminó Qatar no sabía si iba a estar acá", expresó el futbolista de River con respecto al último torneo mundialista que disputará con el equipo 'Albiceleste'.

En este sentido, señaló que el deseo del conjunto dirigido por Lionel Scaloni "es ir partido a partido", mientras que agregó: "Vivo el día a día y no pienso en el final".

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El ex futbolista de Vélez, Valencia y Benfica consignó que "todos nos van a querer ganar", por lo que la Selección "tiene que tener la humildad para afrontar esta competición", sostuvo.

Según consideró, "la organización defensiva es clave" porque el conjunto africano tiene "buenos jugadores": "Tenemos que dar el máximo, tenemos que hacer nuestro juego".

Cómo vive su último Mundial y la nueva generación de jugadores

Otamendi, de 38 años, añadió que "cada vez surgen más jóvenes con mucha calidad y ganas de defender esta camiseta".

"El que llega a la selección es por mérito propio y mantenerse depende del jugador. A los más grandes nos hacen seguir compitiendo y eso hace que Argentina en estos años permanezca ahí arriba", precisó.

El defensor se refirió a su preparación para encarar su último Mundial: "Lo más importante es la mentalidad y la ambición".

"Cuando terminó Qatar no sabía si iba a poder estar acá pero me fui preparando. Lo hice de la mejor forma y jugar cada tres o cuatro días te permite llegar a la selección", destacó. (NA)