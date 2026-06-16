Lautaro Martínez, otro bahiense que jugará su segundo Mundial

Lautaro y una puesta a punto impecable, antes de su segundo Mundial. Fotos: Instagram y Archivo-La Nueva.

Lautaro Martínez comenzará a disputar hoy su segundo Mundial con la Selección Argentina, cuando la Scaloneta debute ante Argelia desde las 22, por la primera fecha de la cita mundialista que se juega en México, Estados Unidos y Canadá.

Tras ser campeón en Qatar, el Toro se sumará a la lista de bahienses que tuvieron doble experiencia mundialista.

Para magnificar su logro y no normalizar lo extraordinario: el 9 de la Selección campeona del mundo y de Lionel Messi nació y se crió en nuestras calles, siendo oportuno hacer un breve repaso por todos los locales que nos representaron con la albiceleste en el torneo por excelencia.

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*De White a campeón del mundo

El whitense Héctor Rodolfo Baley formó parte de dos Mundiales, siendo campeón en Argentina 1978 como máximo e histórico logro.

También estuvo en España 1982, aunque en ninguno de los dos torneos logró sumar minutos, ya que Ubaldo Matildo Fillol era el dueño del arco.

"En un video por los 30 años de aquel título del '78, el “Flaco” confió que Fillol era el 1 indiscutible, que La Volpe tenía personalidad para el puesto y que yo era el que mejor me manejaba con los pies. Un adelantado", le contó Chocalatín a La Nueva.

Durante su paso en el combinado nacional, Baley disputó 13 encuentros y usaba la camiseta número 13, salvo en el 78, que por orden alfabético le tocó la 3.

*"Siempre me sentí bahiense"

Daniel Bertoni se fue de bien chico de nuestra ciudad, pero nació acá y alguna vez le dejó una contundente frase a La Nueva.: "Siempre me sentí bahiense".

"Es verdad, aunque muchos saben más sobre mi papá (Rubersindo José), quien nació en Saldungaray y también vivió en Cabildo, Punta Alta y Bahía. Además, mi madre (Elisa Elida) se crió en López Lecube y también es conocida en esa zona", señaló tiempo atrás Ricardo Daniel Bertoni.

El histórico jugador de Independiente también disputó dos Mundiales, siendo campeón en 1978 y repitiendo presencia en España 1982.

En la cita disputada en nuestro país jugó seis partidos y se dio el gran gusto de marcar un gol en la final ante Holanda, en el triunfo por 3 a 1.

También anotó en el triunfo ante Hungría en el debut (2 a 1) llegando desde el banco.

Mientras que en España 82 disputó 5 cotejos y anotó dos tantos: ante Hungría otra vez y frente a El Salvador.

*Quito, ahora el "papá de..."

Surgido de la inagotable cantera de Liniers, Pablo Paz, el papá de Nicolás, disputó el Mundial de Francia en 1998.

El defensor que por entonces jugaba en Tenerife, fue titular en la victoria ante Croacia, en la última fecha de la fase de grupos.

La Selección dirigida por Daniel Passarella se impuso por 1 a 0, con gol de Mauricio Pineda.

En este Mundial, su hijo Nico, nacido en España, será el encargado de continuar el legado familiar, con raíces bahienses.

*Rodrigo x 2

Rodrigo Palacio también escribió su nombre en dos citas mundialistas, diciendo presente en Alemania 2006 y Brasil 2014.

En su primera participación, con 24 años, el delantero surgido en Bella Vista sólo sumó minutos ante Costa de Marfil, en el triunfo por 2 a 1 en la primera fecha de la fase de grupos.

Ocho años después, tuvo mucha más participación en el subcampeonato en tierras brasileñas.

En ese Mundial, el Pala jugó 5 de los 7 partidos, ingresando siempre desde el banco y en total sumó 160 minutos en cancha.

Rodrigo ingresó ante Irán (a los 76 minutos), Suiza (74m.), Bélgica (71m.), Países Bajos en semis (81m.) y Alemania en la final (78m.). Es decir, no entró en el debut ante Bosnia ni frente a Nigeria, en la última fecha.

*Coronados de gloria

Lautaro Martínez y Germán Pezzella fueron los bahienses que se consagraron campeones del mundo en Qatar 2022 y dejaron su nombre en la historia grande de nuestro fútbol.

En la tercera estrella de la Selección, el Toro disputó los 7 partidos hacia el título, entrando como titular en los dos primeros (ante Arabia Saudita y México). Además, anotó el definitivo en la serie de penales ante Países Bajos, para darle el pase a la semifinal al combinado nacional.

Germán, en tanto, ingresó desde el banco ante Polonia (a los 79 minutos), Países Bajos (78m.) y Francia (116m.).

*Bonus track

El bahiense Alfio Basile no jugó ningún Mundial, pero si dirigió a la Selección en la cita máxima.

El Coco fue el DT de Argentina en Estados Unidos 1994, el último de Diego Armando Maradona.