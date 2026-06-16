Agenda, día 6: ¡Debuta Argentina! Pero antes, Francia y juega la Noruega de Haaland

El día 6 del Mundial 2026 nos atraviesa de lleno, ya que marcará el debut de nuestra Selección nacional, que comenzará la defensa del título ante Argelia desde las 22.

Pero para que la ansiedad de la previa sea más leve, habrá otros dos partidos para disfrutar.

Esta la agenda del día:

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*Francia vs Senegal

-Hora: 16

-Estadio: MetLife Stadium (New Jersey)

-Árbitro: Alireza Faghani (Australia)

-TV: Paramount+ y DSports

*Irak vs Noruega

-Hora: 19

-Estadio: Gillette Stadium (Foxborough)

-Árbitro: Pierre Atcho (Gabon)

-TV: TyC Sports, TyC Sports Play, , Paramount+ y DSports

*Argentina vs Argelia

-Hora: 22

-Estadio: Arrowhead Stadium (Kansas City)

-Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

-TV: TV Publica, TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium DSports