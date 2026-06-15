Lucas Machado y Cielo Vázquez fueron los atletas destacados en el 94° Aniversario de la ABA

Lucas Machado, entre los varones, y Cielo Vázquez, entre las damas, fueron los ganadores de los 1.500 metros llanos, la prueba central del Torneo 94° Aniversario de la Asociación Bahiense de Atletismo (ABA), que tuvo lugar el sábado en la pista "Armando Sensini" de Las Tres Villas.

Machado se impuso con un tiempo de 4m31s2, mientras que Vázquez registró 5m10s7 para quedarse con la victoria femenina.

El representante del Lucas Machado Running Team completó una actuación sobresaliente al adjudicarse también los 3 kilómetros Cross con un registro de 11m14s4, transformándose en una de las figuras de la reunión atlética.

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En los 1.500 metros masculinos fue escoltado por Santiago Pugliese y Miguel Victori, ambos de Atletas Unidos de Punta Alta.

Por su parte, Vázquez, de la Escuela Municipal de Atletismo de Bahía Blanca, fue escoltada por Sofía Acosta, quien finalizó segunda en los 1.500 metros con 5m11s8.

Entre las restantes pruebas de la categoría Mayores, Lurdes Ramos (Luz y Fuerza de Punta Alta) ganó los 200 metros femeninos; Natala Coronel (EMA BB) se impuso en lanzamiento del disco con una marca de 33,91 metros; y Lola Hippener (VR Entrena) se quedó con el salto en alto al superar 1,35 metros.

En caballeros, Mauro Pezzutti (EMA BB) fue el vencedor en los 200 metros con 24s7.

Otra de las mejores actuaciones técnicas correspondió a Franco Banegas (VR Entrena), quien alcanzó 44,10 metros en lanzamiento del disco.

El salto en alto quedó en poder de Federico Corzo (VR Entrena), con 1,45 metros.

La categoría Máster también tuvo destacadas actuaciones. Patricia Aldanondo (FOCUS) ganó los 1.500 metros femeninos con 6m46s8, mientras que Claudio Gatti se impuso en la competencia masculina con 4m52s6.

En los 3 kilómetros Cross triunfaron Fernanda Camacho (KONA) y Pablo Martín (CBAM).

Entre los atletas U18 sobresalieron Agustín Estivaletti (VR Entrena), ganador de los 200 metros con 24s6; Sabina Weizettel (AUPA Punta Alta), vencedora de los 200 metros femeninos; Máximo Oyola (Luz y Fuerza Punta Alta), ganador del salto en alto con 1,60 metros; y Marcos Yessi (EMA BB), quien logró 44,04 metros en lanzamiento del disco.

En U16, Oriana Unger (VR Entrena) ganó los 200 metros femeninos con 29s9, mientras que Mateo Devaux (EMA BB) se impuso entre los varones con 27s6.

Las categorías promocionales también tuvieron sus protagonistas.

En U14 se destacaron Sofía Mandolesi y Pedro Fernández, ambos de la Escuela Municipal de Atletismo, quienes lograron doble triunfo en velocidad y salto en largo.

En U12, Eitan Cataldo (Luz y Fuerza de Punta Alta) ganó tanto los 60 metros como el salto en largo, mientras que Fiorella Baratelli (VR Entrena) se quedó con la final femenina de los 60 metros.