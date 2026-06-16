Muerte en el gimnasio: pedirán colaboración al Colegio de Ingenieros o la UNS

El fiscal Aguilar da indicaciones a policías y peritos durante el allanamiento al gimnasio.

El fiscal Cristian Aguilar, quien investiga la muerte de un cliente del gimnasio Sport Club que cayó al vacío desde un primer piso, ordenó un estudio clave a la Asesoría Pericial del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Se trata de determinar si en el plano presentado por los dueños del local ubicado en la avenida Cabrera al 4.100 -tenía la habilitación provisoria vencida- se proyectaba una pared donde estaban las gigantografías que se transformaron en una trampa mortal para Juan Roberto Cafasso (69) cuando se trastabilló en la zona de los elípticos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En ese marco, el fiscal pedirá que para dicho análisis se sumen expertos del Colegio de Ingenieros de Bahía Blanca o de la Universidad Nacional del Sur.

Esa conclusión podría llegar a comprometer en mayor medida a los titulares del establecimiento, así como al responsable de obra del mismo, que sería un profesional con domicilio en Necochea.

Personal de la Asesoría Pericial acompañó a Aguilar durante el allanamiento e inspección que realizó días atrás en el gimnasio, aunque en ese caso fue para llevar a cabo otro tipo de estudios relacionados con la causa.

Otras de las medidas de prueba que sumará la UFIJ Nº 1 será una ronda de testimoniales, aunque en este sentido no trascendieron detalles.

A la par de la investigación judicial, los titulares de la franquicia deben presentarse hoy ante el Tribunal Municipal de Faltas para hacer un descargo por el acta de constatación comunal (la Nº 26.121) que firmaron los inspectores el 10 de abril último a las 11.20.

En ese documento -donde figuran las razones sociales Rudda Coffe Club y Power Zone SRL- se intimó al cese de la actividad comercial por persistir en el comercio la habilitación provisoria vencida desde fines de enero.

El Tribunal Municipal de Faltas formó causa a fines de abril y en mayo citó a la audiencia de hoy. En el medio de ese trámite, se produjo el imprevisto deceso de Cafasso.

Unos días antes del acta del 10 de abril, los responsables del gimnasio habían presentado el plano de la planta superior -que en principio estaba prevista para depósito/archivo- a fin de destinarlo al uso público de los clientes, a partir del crecimiento en la cantidad de abonados.