Liga Sureña: Gimnasia e Independiente festejaron más que ganar un clásico
El Lobo venció a Argentino 3 a 2, mientras que el Burgués derrotó a Villa Mengelle 3 a 0.
Gimnasia de Darregueira e Independiente de Jacinto Aráuz salieron airosos de los respectivos clásicos, tras jugarse la fecha 12 de la Copa del Sur en la Liga Sureña.
El Lobo venció a Argentino 3 a 2, mientras que el Burgués derrotó a Villa Mengelle 3 a 0.
Además, Alpachiri se aseguró un lugar en los playoffs, a dos fechas del cierre de la fase regular.
RESULTADOS:
Zona A
Gimnasia 3 (Joaquín Salvi --2-- y Alan Nungeser), Argentino 2 (Tomás Meringer y Juan Otazo).
UD Bernasconi 2 (Esteban Bocardo y Jonathan Fensel), Huracán de Guatraché 1 (Lautaro Diaz).
Social Colonial 4 (Emmanuel Viciconte, Juan Leguizamon y Nicolás Chamorro --2--, Unión de GC 0.
Zona B
Pampero 2 (Lautaro Vergara y Alexis Blanco), Sportivo y Cultural 3 (Aron Ruiz y Sergio González --2--).
Rampla Juniors 0, Club Darregueira 2 (Diego Romero y Cristian Masson).
Deportivo Alpachiri 3 (Luciano Andrada --2- y Enzo Castillo), Unión de Villa Iris 1 (Maximiliano Flores).
Interzonal
Independiente 3 (Leonel Martens, Lisandro Dalmás y Matías Alonso de Armiño), Villa Mengelle 0.
Las tablas