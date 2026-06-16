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Liga Sureña: Gimnasia e Independiente festejaron más que ganar un clásico

El Lobo venció a Argentino 3 a 2, mientras que el Burgués derrotó a Villa Mengelle 3 a 0.

Gimnasia de Darregueira e Independiente de Jacinto Aráuz salieron airosos de los respectivos clásicos, tras jugarse la fecha 12 de la Copa del Sur en la Liga Sureña.

El Lobo venció a Argentino 3 a 2, mientras que el Burgués derrotó a Villa Mengelle 3 a 0.

Además, Alpachiri se aseguró un lugar en los playoffs, a dos fechas del cierre de la fase regular.

RESULTADOS:

Zona A 
Gimnasia 3 (Joaquín Salvi --2-- y Alan Nungeser), Argentino 2 (Tomás Meringer y Juan Otazo).

UD Bernasconi 2 (Esteban Bocardo y Jonathan Fensel), Huracán de Guatraché 1 (Lautaro Diaz).

Social Colonial  4 (Emmanuel Viciconte, Juan Leguizamon y Nicolás Chamorro --2--, Unión de GC 0.

Zona B

Pampero 2 (Lautaro Vergara y Alexis Blanco), Sportivo y Cultural 3 (Aron Ruiz y Sergio González --2--).

Rampla Juniors 0, Club Darregueira 2 (Diego Romero y Cristian Masson).

Deportivo Alpachiri 3 (Luciano Andrada --2- y Enzo Castillo), Unión de Villa Iris 1 (Maximiliano Flores).

Interzonal 

Independiente 3 (Leonel Martens, Lisandro Dalmás y Matías Alonso de Armiño), Villa Mengelle 0.

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