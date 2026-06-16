¿Qué delito podrían imputarle a la madre del bebé que dio positivo de cocaína?

La Justicia continúa investigando un presunto caso de exposición de un lactante a estupefacientes luego de que un bebé de tres meses ingresara el fin de semana al Hospital Municipal y un análisis de orina que le realizaron arrojó resultado positivo para cocaína.

El caso es llevado adelante por la UFIJ Nº 1, a cargo de Cristian Aguilar, quien requirió una serie de medidas de prueba.

Fuentes consultadas indicaron que desde el Ministerio Público se pidió la historia clínica del niño, solicitaron pericias médicas y se le tomará declaración testimonial a los facultativos que lo asistieron.

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Al mismo tiempo, la fiscalía dio intervención a los organismos de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como al Juzgado de Familia correspondiente.

Los voceros mencionaron que en casos similares registrados anteriormente desde la fiscalía se imputó al padre o la madre de los niños por el delito de lesiones culposas y todas las investigaciones fueron elevadas a juicio.

Según se informó, el hecho se conoció a partir de una denuncia realizada por una médica. De acuerdo con las actuaciones, el bebé, que presentaba un cuadro respiratorio y fiebre, fue sometido a estudios de rutina en el marco de la atención recibida y uno de los análisis detectó la presencia de la sustancia.

Además, se conoció que existe un antecedente de características similares registrado en mayo de este año, ocasión en la intervino personal del Hospital Penna.

En tanto, desde el centro asistencial de la comuna describieron que el recién nacido continúa internado en el área de Pediatría y en condición "estable".