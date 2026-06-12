Economía positiva: siete empresas argentinas mejoraron su situación según una calificadora internacional
S&P elevó la nota de la deuda de firmas nacionales, entre las que se encuentran YPF, Pampa Energía y Transportadora de Gas del Sur.
A pocos días de haber mejorado la calificación de la deuda soberana de Argentina, la agencia S&P elevó también la nota de YPF y otras siete empresas nacionales más. La decisión se tomó tanto por factores locales como externos.
S&P Global Ratings subió sus calificaciones en moneda local y extranjera a "B" desde "B -" de las siguientes compañías: YPF, YPF Luz (la división de energías renovables de la petrolera con participación estatal), Aeropuertos Argentina 2000, EDEMSA, Genneia, Pampa Energía, Telecom y Transportadora de Gas del Sur. En todos los casos, las perspectivas a futuro son estables.
"Las perspectivas sobre estas entidades son estables, al igual que la del soberano y reflejan nuestra expectativa de que el Gobierno continuará con su programa de austeridad fiscal mientras el banco central aumenta sus reservas , lo que permitirá mantener el crecimiento económico y reducir la inflación", explicó la calificadora en un informe reciente.
"Además, la perspectiva sobre las entidades a las que se les subió la calificación incorpora mejores condiciones de transferencia y convertibilidad", continuó el escrito para aclarar que "Argentina enfrenta desequilibrios económicos persistentes, y la liquidez externa sigue siendo frágil y vulnerable a shocks adversos".
Respecto del alza en la calificación soberana informada hace apenas unos días, la entidad sostuvo que se trata de un reflejo de "la disminución de las vulnerabilidades económicas y la mejora gradual de la liquidez externa, lo que sienta las bases para una recuperación económica continua".
Finalmente, S&P subrayó: "Nuestro escenario base parte de la premisa de que probablemente habrá tensiones durante los próximos 12 a 18 meses que podrían deteriorar la estabilidad económica, pero la combinación de superávits fiscales continuos y la acumulación de reservas de divisas por parte del banco central fortaleció el perfil de liquidez del Gobierno". (Ámbito)