Economía positiva: siete empresas argentinas mejoraron su situación según una calificadora internacional

A pocos días de haber mejorado la calificación de la deuda soberana de Argentina, la agencia S&P elevó también la nota de YPF y otras siete empresas nacionales más. La decisión se tomó tanto por factores locales como externos.

S&P Global Ratings subió sus calificaciones en moneda local y extranjera a "B" desde "B -" de las siguientes compañías: YPF, YPF Luz (la división de energías renovables de la petrolera con participación estatal), Aeropuertos Argentina 2000, EDEMSA, Genneia, Pampa Energía, Telecom y Transportadora de Gas del Sur. En todos los casos, las perspectivas a futuro son estables.

"Las perspectivas sobre estas entidades son estables, al igual que la del soberano y reflejan nuestra expectativa de que el Gobierno continuará con su programa de austeridad fiscal mientras el banco central aumenta sus reservas , lo que permitirá mantener el crecimiento económico y reducir la inflación", explicó la calificadora en un informe reciente.

"Además, la perspectiva sobre las entidades a las que se les subió la calificación incorpora mejores condiciones de transferencia y convertibilidad", continuó el escrito para aclarar que "Argentina enfrenta desequilibrios económicos persistentes, y la liquidez externa sigue siendo frágil y vulnerable a shocks adversos".

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S&P es una de las calificadoras de riesgos más prestigiosas del mundo

Respecto del alza en la calificación soberana informada hace apenas unos días, la entidad sostuvo que se trata de un reflejo de "la disminución de las vulnerabilidades económicas y la mejora gradual de la liquidez externa, lo que sienta las bases para una recuperación económica continua".

Finalmente, S&P subrayó: "Nuestro escenario base parte de la premisa de que probablemente habrá tensiones durante los próximos 12 a 18 meses que podrían deteriorar la estabilidad económica, pero la combinación de superávits fiscales continuos y la acumulación de reservas de divisas por parte del banco central fortaleció el perfil de liquidez del Gobierno". (Ámbito)