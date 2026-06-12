Agenda, día 2: debuta el primer bahiense y, también, el segundo anfitrión en duelo de argentinos

El Mundial tendrá hoy su segundo día de acción en el que se producirá el debut del primer bahiense en esta cita y, además, el estreno de otro de los anfitriones.

El "nuestro" en ver acción será el arbitro Facundo Tello, quien dirigirá en primer turno (Canadá-Bosnia) en lo que será su segunda participación mundialista.

Luego, más tarde, será el turno de Estados Unidos, dirigido por Mauricio Pochettino, que se enfrentará ante el Paraguay de Gustavo Alfaro.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Canadá vs Bosnia Herzegovina

-Hora: 16.

-Estadio: BMO Field (Toronto).

-Árbitro: Facundo Tello.

-TV: TyC Sports, Telefe, Paramount+, DSports.

-Grupo B - Fecha 1

Estados Unidos vs Paraguay

-Hora: 22.

-Estadio: SoFi Stadium (Los Angeles).

-Árbitro: Danny Desmond Makkelie.

-TV: TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium, DSports.

-Grupo B - Fecha 1