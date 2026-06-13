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Mundial FIFA 2026.

¡Qué arranque! Estados Unidos bailó a Paraguay en el debut y le ganó por 4 a 1

Mauricio Pochettino se quedó con el duelo de entrenadores argentinos ante Gustavo Alfaro.

Foto: TyC Sports

Estados Unidos vapuleó a Paraguay esta noche, en el encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo D y mantuvo el invicto entre los países organizadores en el inicio del Mundial 2026.

Con una producción futbolística de alto vuelo y un primer tiempo de lujo, el equipo que conduce Mauricio Pochettino se impuso por 4 a 1 ante los dirigidos por Gustavo Alfaro, en el partido disputado en el SoFi Stadium de Los Ángeles y que fue dirigido por Danny Makkelie de Países Bajos.

Los goles del triunfo estadounidense los marcaron Damián Bobadilla (en contra), a los 7 minutos, Folarin Balogun, a los 31 y 47, y Giovanni Reyna, quien sentenció la goleada tras otra gran jugada colectiva a los 98.

Para los paraguayos había descontado Mauricio Magalhaes, a los 73, cuando el dueño de casa ya ganaba 3 a 0.

Con este resultado, todos los anfitriones comenzaron el torneo sumando, ya que ayer México venció a Sudáfrica por 2 a 0 y esta tarde Canadá consiguió su primer punto en la historia de los Mundiales tras empatar ante Bosnia por 1 a 1.

La primera fecha del Grupo D se cerrará el domingo, cuando se midan Australia y Turquía a la una de la mañana.

La próxima presentación de Estados Unidos será el viernes, cuando se enfrente a los australiano a las 16.

Mientras que Paraguay chocará contra Turquía, en los primeros minutos del sábado 20.

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