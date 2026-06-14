Franco Colapinto habló del 8° puesto y de la decisión del equipo de dejar pasar a Gasly

El piloto argentino Franco Colapinto se mostró conforme luego de finalizar octavo en el Gran Premio de España de Fórmula 1, resultado que le permitió sumar cuatro puntos para el campeonato y alcanzar las 19 unidades en la temporada.

Tras la carrera, el pilarense se refirió a una de las situaciones que generó debate durante la competencia, cuando su compañero de equipo, Pierre Gasly, lo superó en pista: “No sé, fue una decisión del equipo. Obvio que ellos pueden ver la carrera de otro lado y supongo que tienen alguna lógica”, explicó Colapinto al ser consultado sobre la estrategia adoptada por Alpine.

El argentino también consideró que la aparición del Virtual Safety Car y el tráfico le hicieron perder tiempo valioso en la segunda mitad de la prueba. “Mala suerte con el Virtual Safety Car, que vino después de muchas banderas azules y dejar pasar a muchos autos. Perdí mucho tiempo ahí. Una posición, pero no pasa nada. Creo que igualmente fue una carrera positiva y dentro de todo estamos contentos con la performance del equipo”, analizó.