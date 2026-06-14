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Fórmula 1.

Franco Colapinto habló del 8° puesto y de la decisión del equipo de dejar pasar a Gasly

El argentino sumó 4 puntos en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña.

El piloto argentino Franco Colapinto se mostró conforme luego de finalizar octavo en el Gran Premio de España de Fórmula 1, resultado que le permitió sumar cuatro puntos para el campeonato y alcanzar las 19 unidades en la temporada.

Tras la carrera, el pilarense se refirió a una de las situaciones que generó debate durante la competencia, cuando su compañero de equipo, Pierre Gasly, lo superó en pista: “No sé, fue una decisión del equipo. Obvio que ellos pueden ver la carrera de otro lado y supongo que tienen alguna lógica”, explicó Colapinto al ser consultado sobre la estrategia adoptada por Alpine.

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El argentino también consideró que la aparición del Virtual Safety Car y el tráfico le hicieron perder tiempo valioso en la segunda mitad de la prueba. “Mala suerte con el Virtual Safety Car, que vino después de muchas banderas azules y dejar pasar a muchos autos. Perdí mucho tiempo ahí. Una posición, pero no pasa nada. Creo que igualmente fue una carrera positiva y dentro de todo estamos contentos con la performance del equipo”, analizó.

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