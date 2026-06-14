La agrupación bahiense de veteranos Choroi celebró 25 años de amistad, pasión y rugby

Una postal de cierre para los encuentros que se jugaron el sábado en el Ruca Choroi. Foto: prensa Rugby Choroi.

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

(Nota de la edición impresa)

Con el lema “amistad, pasión y rugby”, la agrupación de veteranos Choroi celebró sus 25 años de vigencia en nuestra ciudad.

Se trata de un equipo de jugadores de 35 a 60 años (en algunos casos, algo más) que persisten en la práctica de esta disciplina en la que el juego y la camaradería van a la par. Son, además, dos aspectos que perduran de forma sólida a lo largo del tiempo.

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“Desde aquella idea de Mauro Bolognini a este presente...Desde aquel primer partido con pilcha `prestada´ de Palihue a los colores del loro de hoy. Cumplimos los primeros 25 años de esta maravillosa aventura. Feliz cumpleaños a nosotros”, escribieron desde Choroi en sus redes sociales.

Como parte de los festejos del aniversario, se realizó una fiesta la semana pasada y ayer se celebró a nivel deportivo con un encuentro en el predio de Choroi frente a Viejos Lobos de Mar (veteranos de Puerto Belgrano RHC) y Chupat (veteranos de equipos de Chubut).

La agrupación Choroi se creó por idea de jugadores del club Palihue. Como en la zona del club lo que más abundan son loros barranqueros, se eligió el nombre.

Poco tiempo después de su creación, un 2 de junio, Choroi se incorporó a la Agrupación Nacional de Veteranos de Rugby (AUVAR), que le permitió insertarse en el mapa nacional de estos numerosos equipos y así participar de los encuentros que se llevan a cabo anualmente en distintos puntos del país.

Hoy la institución bahiense, presidida por Juan Pablo Rondina y con Alberto Robbiani como vice, cuenta con 90 agrupados, de los cuales activos permanecen alrededor de 70. Y de esa cifra ayer participaron del encuentro 45 veteranos, dirigidos técnicamente por Juan Pedro Iribarne.

La agrupación vivió distintos momentos pero creció exponencialmente con el paso de los años y a medida que abrió sus puertas a jugadores de distintos clubes, excediendo el número inicial de miembros exclusivos de Palihue.

Justamente, una de las fotos que acompaña esta nota corresponde a la primera versión de Choroi, que jugó con camisetas del club albiverde. Aparecen, parados desde la izquierda, Gustavo Alonso, Javier Burgos, Luis Cerviño, Pablo Fernández, Fernando Salvadori, Alejandro Quiros, Miguel Ritacco, Mauro Bolognini y Pablo Donadío; sentados, desde la izquierda, Luis Namuncurá, Daniel Danelian, Luis Scolac, Gustavo Ficcadenti, Daniel Payero, Hernan Alberti y Raúl Aberastain Oro.

En 25 años los capitanes que pasaron por Choroi fueron Hernán Alberti, Pity Cambi, Luis Cerviño, Diego Calandra, Hugo González, Víctor Duarte, Francisco Pisa, Raúl Aberastain Oro. En la actualidad, llevan ese liderazgo Marcelino Hurtado y Agustín Redin.

En materia de presidentes el primero fue Pablo Fernández (dos mandatos), seguido por Luis Cerviño, Luis Namuncura (vice, Mauro Bolognini), Gustavo Alonso, Pablo Donadío (vice, Marcelo Gallegos), Marcelo Gallegos (presidente interino), Daniel Schroeder por dos períodos (vice, Luis Namuncurá), Alberto Robbiani (vice, Juan Rondina) y Juan Rondina (vice, Alberto Robbiani).