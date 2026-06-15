Independiente de Dorrego mantuvo su lugar en la elite y Palihue logró el ascenso a la Copa de Plata

Independiente de Dorrego sigue en la Copa de Oro y lo celebró en su cancha. Fotos: Instagram

Independiente de Coronel Dorrego y Palihue fueron los ganadores de la promociones en el Torneo Apertura de Damas de la Asociación Bahiense de Hockey.

El Rojo defendió su lugar en la Copa de Oro, tras superar en su cancha a Universitario "B" que se había consagrado campeón en la Copa de Plata.

El elenco deorreguense se impuso en su cancha por shoot out (4 a 2), luego de igualar 1 a 1 en el tiempo regular.

Durante el partido, Uni comenzó ganando con gol de Morena Rasquete, a los 23 minutos, y el dueño de casa lo empató por intermedio de Gala San Martín, a los 33.

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Luego, en los penales australianos, para Independiente anotaron Gala, Julia Barrios, Lucía San Martín y Valentina García Hollender.

Para el equipo bahiense, en tanto, marcaron Manuela Hernando y Luisina Albanece.

*Ascenso albiverde

Palihue logró dar el salto a la Copa de Plata, luego de superar a Puerto Belgrano "A" como visitante y también por shoot out.

El albiverde, que venía de ser campeón en la final extra de la Copa de Bronce, se impuso por 4 a 2 tras el 1 a 1 en los 60 minutos.

El equipo bahiense se había puesto en ventaja por intermedio de Valentina Moreno, a los 8 minutos, y el local lo empató con gol de Ema Uranga Scherger a los 41.

Mientras que en los penales australianos, para Palihue marcaron Valentina nuevamente, Sol Del Vecchio, Catalina Piangatelli y Sofía Wagner.

Para Puerto, en tanto, acertaron Josefina Martínez y Cecilia Toscano.