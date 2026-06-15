Cuál es la única incógnita que mantiene Scaloni para el debut de la Selección

La Selección argentina debutará este martes en el Mundial 2026, cuando se enfrente con su par de Argelia y de cara a este encuentro el director técnico Lionel Scaloni solo mantendría una incógnita en el 11 titular.

Todo indica que el arquero finalmente será Emiliano "Dibu" Martínez, quien ya estaría recuperado de su lesión en uno de sus dedos.

En lo que respecta a la defensa, el reemplazante en el lateral izquierdo de Nicolás Tagliafico, quien se perderá los primeros encuentros por un desgarro, sería Facundo Medina, mientras que la zaga central estará conformada por Cristian "Cuti" Romero y Lisandro Martínez.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En este sector de la cancha se mantiene tal vez la única incógnita, ya que todavía no se definió si en el lateral derecho estará Nahuel Molina o Gonzalo Montiel. Ambos llegan recuperados de sus respectivas lesiones, aunque con poco ritmo debido a que no pudieron decir presente en los amistosos de preparación ante Honduras e Islandia.

En el mediocampo estarán Enzo Fernández, Rodrigo de Paul y Alexis Mac Allister, tres nombres fundamentales durante el proceso de Scaloni en la Selección argentina. Un poco más adelantado estará Thiago Almada, quien ya tuvo muy buenas actuaciones con la "Albiceleste".

Por último, en la delantera, dirán presente Lionel Messi, que afrontará su sexto Mundial, y Lautaro Martínez.

Así formará la Selección argentina contra Argelia: Emiliano Martínez; Facundo Medina, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina o Gonzalo Montiel; Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni. (NA)