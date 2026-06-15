Los Pumitas, con plantel confirmado para el Mundial M20 de Georgia

Se acerca la cita más importante del año para el seleccionado juvenil con el comienzo del Mundial, que se llevará a cabo del 27 de junio al 18 de julio en las ciudades de Tbilisi y Kutaisi en Georgia.

El país europeo será sede por segunda vez luego de organizarlo en 2017.

Nicolás Fernández Miranda, head coach de Los Pumitas, confirmó hoy un plantel de 30 jugadores para el certamen internacional. Los mismos concentran en Casa Pumas desde hoy y hasta el viernes venidero.

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La fase de grupos se jugará los días 27 de junio, 2 y 7 de julio, mientras que las semifinales se desarrollarán el 13 y la gran final el 18 del mismo mes.

En esta edición serán 16 los países que lucharán por la corona juvenil y estarán divididos en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno. Los ganadores de cada zona avanzarán directamente a semifinales, mientras que los segundos clasificados competirán del quinto al octavo puesto. Los terceros y los cuartos disputarán las posiciones del noveno al duodécimo y del decimotercer al decimosexto, respectivamente. La final se jugará el 18 de julio en el Estadio Mikheil Meskhi de Tiflis.

Como novedad, el ahora denominado World Rugby Junior World Championship, será la primera competición internacional en incluir una prueba para reducir la altura del tackle.

Además, el árbitro argentino Gonzalo de Achaval fue convocado a participar del torneo.

El equipo es el que participó en el último Rugby Championship.

Los grupos del Mundial

Este es el detalle de los grupos de la Copa del Mundo:

- Grupo A: Sudáfrica, Gales, Georgia y Uruguay.

- Grupo B: Nueva Zelanda, Italia, Escocia y Japón.

- Grupo C: Argentina, Inglaterra, Irlanda y Estados Unidos.

- Grupo D: Francia, Australia, España y Fiji.

Fixture albiceleste

A continuación, el detalle de los partidos que afrontará el seleccionado argentino juvenil:

- Sábado 27 de junio – Argentina vs Estados Unidos / Avchala Stadium, Tbilisi / 6 (hora de nuestro país) / Árbitro: Saba Makharadze (GRU).

- Jueves 2 de julio – Argentina vs Irlanda / Avchala Stadium, Tbilisi / 8:30 / Árbitro: Reuben Keane (RA).

- Martes 7 de julio – Argentina vs Inglaterra / Avchala Stadium, Tbilisi / 8:30 / Árbitro: Christopher Allison (SARU).

El apertura Manuel Giannantonio, uno de los varios apellidos ilustres en el plantel.

Todo el plantel

A continuación, los convocados por Argentina para el Mundial M20:

ANNAND, Jeremy (Belgrano Athletic – URBA)

AVACA, Luciano (Tala R.C – Unión Cordobesa de Rugby)

BENAVIDES, Bautista (Santa Fe R.C – Unión Santafesina de Rugby)

CAMBIASSO, Nicolás (Buenos Aires – URBA)

CAÑAS, Basilio (CAE – Unión Entrerriana de Rugby)

CEBRON, Fabrizio (Regatas Bella Vista – URBA)

COLL, Pedro (Tigres R.C – Unión de Rugby de Salta)

CUNEO CAMARGO, Manuel (San Juan R.C – Unión Sanjuanina de Rugby)

DANDE, Tomás (Huirapuca R.C – Unión de Rugby de Tucumán)

FARIAS CERIONI, Benjamín (Universitario R.C – Unión de Rugby de Tucumán)

FERNÁNDEZ, Ramón (Hindú – URBA)

GIANNANTONIO, Manuel (Tala R.C – Unión Cordobesa de Rugby)

HYGONENQ, Felipe (Alumni – URBA)

LEDESMA AROCENA, Benjamín (SIC – URBA)

LESCANO, Bautista (CAE – Unión Entrerriana de Rugby)

MARIZZA, Franco (Paraná Rowing – Unión Entrerriana de Rugby)

NARVÁEZ, Federico (Atlético del Rosario – Unión de Rugby de Rosario)

ORDIZ, Benjamín (Los Caranchos – Unión de Rugby de Rosario)

PASCUAL VIALE, Joaquín (Alumni – URBA)

PFISTER, Simón (Tucumán R.C – Unión de Rugby de Tucumán)

PREUMAYR, Juan (Jockey Club de Rosario – Unión de Rugby de Rosario)

QUIROGA MIGUENS, Bautista (CUBA – URBA)

REGGIARDO, Valentino (Deportiva Francesa – URBA)

ROCHA, Tiziano (Alumni – URBA)

SALINAS MALLEA, Bautista (Los Tordos R.C – Unión de Rugby de Cuyo)

SENILLOSA, Pascal (Hindú – URBA)

SERPA, Federico (Los Tordos R.C – Unión de Rugby de Cuyo)

SORONDO, Jerónimo (Belgrano Athletic – URBA)

TORRE, Federico (Córdoba Athletic – Unión Cordobesa de Rugby)

VALLE, Laureano (Mendoza R.C – Unión de Rugby de Cuyo) (Fuente: prensa UAR).