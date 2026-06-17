“Que la guerra haya terminado de verdad”: el anhelo del papa sobre Estados Unidos e Irán

El papa León XIV elogió el martes el acuerdo entre Estados Unidos e Irán y dijo que espera que eso signifique “que la guerra realmente haya terminado y que podamos seguir adelante”.

“Negociaciones… Gracias a Dios, al menos existe este Memorándum que, según dicen, firmarán oficialmente el viernes”, dijo el sumo pontífice al hablar con periodistas en el retiro papal de Castel Gandolfo, a las afueras de Roma, reportó Vatican News.

“Aun quedan varios puntos por resolver, pero siempre es mejor hacerlo mediante el diálogo, mediante negociaciones, y sin volver a la guerra”, expresó León XIV y agregó: “El deseo es que verdaderamente sea una solución para la guerra, que la guerra realmente haya terminado y que podamos seguir adelante”.

El papa ha sido uno de los críticos más destacados de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

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reprendió a los líderes por usar lenguaje religioso para justificar el conflicto y ha dicho que Cristo “no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra, sino que las rechaza”. (NA)