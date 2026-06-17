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Gimnasia (CR) vuelve a un lugar que le trae gratos recuerdos: ¿hoy habrá campeón?

Los comodorenses visitan a Quimsa. En Santiago del Estero ganaron los dos primeros de la serie final de la Liga Nacional. Están 3-1.

El chileno Sebastián Carrasco, a quien no puede detener Sebastián Orresta, está siendo decisivo. Foto: LN.

Gimnasia (Comodoro) intentará conseguir esta noche, en Santiago del Estero, su segundo título de la Liga Nacional.

El quinto partido de la serie ante el local Quimsa comenzará a las 21, en el estadio Ciudad, con arbitraje de Fabricio Vito, Juan Fernández y Alberto Ponzo.

Los sureños ganaron los dos primeros en el mismo escenario de hoy y repitieron en el Socios Fundadores, aunque el sábado cedieron y se privaron de festejar con su gente.

Los tres primeros juegos los ganó Gimnasia 82-73, 80-79 y 76-59, y el último quedó para Quimsa, 77-74, en suplementario (66-66).

En consecuencia, la serie -al mejor de siete- está 3-1 y el verde cuenta con tres chances más para conseguir el objetivo.

De consagrarse campeón esta noche, Gimnasia repetirá el recorrido de Peñarol en la '93-94, que festejó ante Independiente, en General Pico:4-1.

De ser necesario un sexto juego, el mismo irá el sábado en Comodoro y si la serie se extiende al máximo, se cerrará en Santiago, el martes 23.

A la distancia

Una pantalla gigante instalarán en el Socios Fundadores de Comodoro, para seguir en vivo la transmisión del partido.

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