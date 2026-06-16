Villa Miramar: una mujer y su hija apuñalaron a un joven para robarle

Una mujer y una menor fueron capturadas en inmediaciones de Villa Miramar luego de que acuchillaran a un joven de 16 años para robarle.

El hecho ocurrió en la tarde-noche del martes, alrededor de las 20, en Rawson al 500.

En ese lugar, personal del Gabinete Investigativo de la Comisaría Primera capturó a una mujer de 42 años y a su hija de 17, luego de que testigos presenciales señalaran que ambas habían apuñalado a un joven de 16 años para quitarle dos teléfonos celulares y una consola de videojuegos.

El joven atacado fue trasladado al Hospital Municipal sin riesgo de vida.

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La investigación continúa, ya que no se descarta la participación de dos personas más, que serían familiares de ambas mujeres.

Las agresoras fueron trasladadas y puestas a disposición de la fiscalía en turno y de la Fiscalía del Joven. La causa está caratulada como robo agravado en poblado y en banda, agravado por la participación de un menor, y lesiones.