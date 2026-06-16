Villa Miramar: una mujer y su hija apuñalaron a un joven para robarle
El agredido fue trasladado y su vida no corre riesgo.
Una mujer y una menor fueron capturadas en inmediaciones de Villa Miramar luego de que acuchillaran a un joven de 16 años para robarle.
El hecho ocurrió en la tarde-noche del martes, alrededor de las 20, en Rawson al 500.
En ese lugar, personal del Gabinete Investigativo de la Comisaría Primera capturó a una mujer de 42 años y a su hija de 17, luego de que testigos presenciales señalaran que ambas habían apuñalado a un joven de 16 años para quitarle dos teléfonos celulares y una consola de videojuegos.
El joven atacado fue trasladado al Hospital Municipal sin riesgo de vida.
La investigación continúa, ya que no se descarta la participación de dos personas más, que serían familiares de ambas mujeres.
Las agresoras fueron trasladadas y puestas a disposición de la fiscalía en turno y de la Fiscalía del Joven. La causa está caratulada como robo agravado en poblado y en banda, agravado por la participación de un menor, y lesiones.