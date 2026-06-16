Cortes de tránsito por obras y mejoras viales este miércoles en Bahía Blanca

Cortes parciales de tránsito en distintos puntos de Bahía Blanca, como parte de obras de mantenimiento y mejoras en la infraestructura urbana, tendrán lugar este miércoles, según informó el municipio.

Entre las 10 y las 18, permanecerán intervenidos los sectores de Zelarrayán al 2193, 2105 y 2093, así como Corenfield al 290 y 429, donde se ejecutarán trabajos sobre reductores de velocidad.

Por otra parte, continúa vigente el cierre total de la intersección de Avenente y San Martín, en Ingeniero White, debido a tareas de reparación y adecuación de la red cloacal. Según se informó, la restricción se extenderá por aproximadamente dos semanas más.

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Desde el Municipio recomendaron a los conductores circular con precaución, respetar la señalización preventiva y optar por vías alternativas para evitar demoras en las zonas afectadas.