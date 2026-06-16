Cortes de tránsito por obras y mejoras viales este miércoles en Bahía Blanca
Habrá restricciones temporarias en distintos sectores por trabajos en reductores de velocidad.
Cortes parciales de tránsito en distintos puntos de Bahía Blanca, como parte de obras de mantenimiento y mejoras en la infraestructura urbana, tendrán lugar este miércoles, según informó el municipio.
Entre las 10 y las 18, permanecerán intervenidos los sectores de Zelarrayán al 2193, 2105 y 2093, así como Corenfield al 290 y 429, donde se ejecutarán trabajos sobre reductores de velocidad.
Por otra parte, continúa vigente el cierre total de la intersección de Avenente y San Martín, en Ingeniero White, debido a tareas de reparación y adecuación de la red cloacal. Según se informó, la restricción se extenderá por aproximadamente dos semanas más.
Desde el Municipio recomendaron a los conductores circular con precaución, respetar la señalización preventiva y optar por vías alternativas para evitar demoras en las zonas afectadas.