Portugal debuta en el Mundial y el bahiense Millán alentará a Cristiano por un motivo muy especial

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

El domingo estuvo en su “casa”, en el estadio Hermanos Francani, viendo el doloroso 0-1 de La Armonía frente a San Francisco, y a todos los que se acercaban a saludarlo, le mostraba una imagen en su teléfono celular.

“Es una foto para ponerla en un cuadrito y dejarla para siempre en la mesa de luz de la habitación”, reaccionó Lautaro Millán, volante bahiense surgido en el velezano y que va a cumplir su sexto año como jugador de Independiente.

El que está al lado del volante criado en Villa Nocito es nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo, el capitán de la Selección de Portugal, que esta tarde, a las 14 (hora de nuestro país), debuta en el Mundial 2026 enfrentando a la república Democrática del Congo por la primera fecha del Grupo K.

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“Es un fenómeno, solo le pude desear suerte en ese ratito que se paró a saludarnos”, contó Lautaro, quien se sacó una selfie con CR7 después del cotejo amistoso que Chile, donde juega el de nuestra ciudad, perdió 1-2 frente al seleccionado portugués.

Ese cotejo, correspondiente a la gira que la Roja (que no clasificó al Mundial) llevó a cabo por Europa, se disputó el 6 de este mes y Millán integró el banco de suplentes sin poder ingresar. Sí fue titular tres días más tarde, en el triunfo 2-1 ante, justamente, R.D. del Congo (fue reemplazado por Cepeda a los 74 minutos).

Lauti, decí “whisky”...