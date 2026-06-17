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Portugal debuta en el Mundial y el bahiense Millán alentará a Cristiano por un motivo muy especial

Hace 11 días Lautaro se sacó una foto con el astro portugués y el domingo, en el 0-1 de La Armonía (el club donde se formó) ante San Francisco, anticipó: “La voy a ampliar para poderla encuadrar”.    

Fotos: Instagram Lautaro Millán y Prensa La Armonía

El domingo estuvo en su “casa”, en el estadio Hermanos Francani, viendo el doloroso 0-1 de La Armonía frente a San Francisco, y a todos los que se acercaban a saludarlo, le mostraba una imagen en su teléfono celular.

“Es una foto para ponerla en un cuadrito y dejarla para siempre en la mesa de luz de la habitación”, reaccionó Lautaro Millán, volante bahiense surgido en el velezano y que va a cumplir su sexto año como jugador de Independiente.

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El que está al lado del volante criado en Villa Nocito es nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo, el capitán de la Selección de Portugal, que esta tarde, a las 14 (hora de nuestro país), debuta en el Mundial 2026 enfrentando a la república Democrática del Congo por la primera fecha del Grupo K.

“Es un fenómeno, solo le pude desear suerte en ese ratito que se paró a saludarnos”, contó Lautaro, quien se sacó una selfie con CR7 después del cotejo amistoso que Chile, donde juega el de nuestra ciudad, perdió 1-2 frente al seleccionado portugués.

Ese cotejo, correspondiente a la gira que la Roja (que no clasificó al Mundial) llevó a cabo por Europa, se disputó el 6 de este mes y Millán integró el banco de suplentes sin poder ingresar. Sí fue titular tres días más tarde, en el triunfo 2-1 ante, justamente, R.D. del Congo (fue reemplazado por Cepeda a los 74 minutos).

Lauti, decí “whisky”...

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