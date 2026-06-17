Agenda, día 7: se cierra la primer fecha, con el debut de Inglaterra, Cristiano Ronaldo y más
Después del estreno de Argentina.
Se cierra hoy la primera fecha de la fase de grupos del Mundia 2026.
En la jornada de hoy, sobresale el estreno de Inglaterra y la presentación de Cristiano Ronaldo con Portugal.
Esta es la agenda del día:
*Portugal vs Congo
-Hora: 14
-Estadio: NRG Stadium (Houston)
-Árbitro:Abdulrahman Al-Jassim (Catar)
-TV: Paramount+ y DSports
*Inglaterra vs Croacia
-Hora: 17
-Estadio: AT&T Stadium (Arlington)
-Árbitro: Clément Turpin (Francia)
-TV: TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, Mitelefe.com, , Paramount+, Disney+ Premium y DSports
*Ghana vs Panamá
-Hora: 20
-Estadio: BMO Field (Toronto)
-Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia)
-TV: TyC Sports, TyC Sports Play, , Paramount+ y DSports
*Uzbekistán vs Colombia
-Hora: 23
-Estadio: Estadio Azteca (México DF)
-Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)
-TV: TyC Sports, TyC Sports Play, , Paramount y DSports