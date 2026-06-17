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Mundial FIFA 2026.

Agenda, día 7: se cierra la primer fecha, con el debut de Inglaterra, Cristiano Ronaldo y más

Después del estreno de Argentina.

Se cierra hoy la primera fecha de la fase de grupos del Mundia 2026.

En la jornada de hoy, sobresale el estreno de Inglaterra y la presentación de Cristiano Ronaldo con Portugal.

Esta es la agenda del día:

*Portugal vs Congo

-Hora: 14

-Estadio: NRG Stadium (Houston)

-Árbitro:Abdulrahman Al-Jassim (Catar)

-TV:  Paramount+ y DSports

*Inglaterra vs Croacia

-Hora: 17

-Estadio: AT&T Stadium (Arlington)

-Árbitro: Clément Turpin (Francia)

-TV:  TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, Mitelefe.com, , Paramount+, Disney+ Premium y DSports

*Ghana vs Panamá

-Hora: 20

-Estadio: BMO Field (Toronto)

-Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia)

-TV:  TyC Sports, TyC Sports Play, , Paramount+ y DSports

*Uzbekistán vs Colombia

-Hora: 23

-Estadio: Estadio Azteca (México DF)

-Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)

-TV:  TyC Sports, TyC Sports Play, , Paramount y DSports

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