Messi contó por qué se emocionó, se comparó con Nadal y resumió: "A mí me gusta jugar al fútbol"

Lionel Messi habló con la prensa tras su brillante actuación el triunfo de la Selección Argentina ante Argelia, en la victoria en el debut por 3 a 0 en el Mundial 2026.

En su primera respuesta, el rosarino sorprendió al contar los motivos por los que se emocionó tras 1 a 0 y antes de convertir el hat-trick.

"Es una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a la delegación y mis compañeros, estuvieron siempre la lado mio par dándome fuerza para que esté bien", confesó.

"Estoy disfrutando de esto, de este grupo hermoso, de sentirme bien y disfrutarlo adentro de la cancha como me gusta a mí", agregó.

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Además, analizó el encuentro y elogió al rival.

"Sabíamos que iba a ser un partido complicado, ellos tienen buenos jugadores que son dinámico. Pero creo que tuvimos bien parado cuando tuvimos la pelota, nos pusimos en ventaja rápido y pudimos manejar bien la ventaja", admitió.

"Siempre los primeros partidos de una competición son difíciles y se está viendo que nadie regala nada y todas las Selecciones están bien trabajadas", reconoció.

También contó cómo vive este momento tan especial a los 39 años.

"A mi me gusta jugar al fútbol, es mi pasión de chiquito y siempre doy el máximo. Estamos mirando la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho, siempre quiero dar el máximo y sentirme bien", señaló.

Por último, se refirió a su récord personal, ya que alcanzó a Miroslav Klose como máximo goleador en Mundiales con 16 tantos.

"Es un honor estar ahí por lo que significa estar ahí. Pero creo que no significa nada, al final es estadística y nada mas. Es un orgullo poder competir con todos ellos. Ronaldo es uno de los más grandes y no está primero", cerró Lío tras otra noche de ensueño.