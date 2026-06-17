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9 de Julio intentará sacar en Punta Alta el pasaje a semifinales de la LBB Plata

Está 1-0 en la serie ante Ateneo.

Rodrigo Blanco ataca a Guillermo Mallemaci. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

9 de Julio va a cancha de Ateneo en busca del pasaje a semifinales de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

El juego en el Luis Polizzi comenzará a las 21 y será arbitrado por Emanuel Sánchez, Eduardo Ferreyra y Marcelo Gordillo.

Respecto de las novedades de ambos equipos, el local tiene en duda a Franco Percello -ausente en el primero-. Ayer movió, aunque limitado físicamente mientras se recupera de un fuerte cuadro gripal. Hoy evaluarán cómo evoluciona.

En tanto, Sebastián Villegas recibió un golpe en el último partido, aunque anoche pudo mover, por lo que estará a disposición.

El albiazul ganó el primer juego de la serie -al mejor de tres-, 76 a 57.

Este partido se adelanta del resto, debido a que Luciano Vecchi (jugador de 9) integra el cuerpo técnico de Bahía que participará desde el jueves en el Provincial U13 masculino de La Plata.

Los otros partidos se disputarán el viernes: Argentino (0)-San Lorenzo (1), Velocidad (0)-Sportivo Bahiense (1) y Comercial (0)-Altense (1).

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