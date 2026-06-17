Entre White, Médanos y Punta Alta (dos) se reparten los partidos de cuartos de la LBB Bronce

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Continúan esta noche las series -al mejor de tres- correspondientes a los cuartos de final de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino".

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Serán los segundos partidos de Los Andes (0)-Bahiense del Norte (1), Whitense (0)-Barracas (1), Sporting (0)-Pellegrini (1) -sin público visitante- y Caza y Pesca Huracán Médanos (1)-Sportivo Bahiense B (0).

En la apertura de las mismas hubo mayoría de victorias locales Bahiense, Barracas y Pellegrini, siendo solamente Caza y Pesca quien se llevó el triuinfo de visita.

Los Andes (0)-Bahiense B (1)

Para Bahiense será enfrentar por tercera vez consecutiva a Los Andes, al que venció, en la última fecha de la fase regular (86-77) y en el inicio de la serie (80-57), con la diferencia que en esta oportunidad lo visitante por primera vez.

En su única viaje a Punta Alta el tricolor perdió -en el debut- ante Pellegrini. Acumula 10 victorias en 12 partidos.

Losa promedia 67,8 puntos y Bahiense, 75,1.

Cancha: José D'Amico (Los Andes).

Árbitros: Sebastián Giannino y Joaquín Binsou⁩.

Novedades: los locales cuentan con el regreso de Nicolás Schiaffino y la visita continúa sin Franco Perez (de viaje por lo que resta de esta parte del torneo), sumándose Federico Sureda y Dario Faure (ambos de viaje).

Whitense (0)-Barracas (1)

Barracas superó a Whitense en el cierre de la fase regular por 14 puntos (71-57) y en la apertura de la serie, por 13 (92-79), en este caso, defendiendo su invicto en esa condición.

Acumula nueva victorias, la mejor racha del torneo.

Whitense, por su parte, ganó cinco de los últimos siete partidos, sufriendo las dos derrotas justamente ante Barracas. De todos modos, en su cancha le ganó a Bahiense B (el Nº1) en la penúltima fecha de la fase regular.

Cancha: Hugo López (Whitense).

Árbitros: Sebastián Arcas y Ariel Di Marco⁩.

Novedades: Whitense no tiene a Uriel Martinez (motivos laborales), Ariel Ocampos (desgarro), Franco Pentenero (tobillo) y Marcos Ruarte (gripe A). Barracas, contrariamente, está completo.

Sporting (0)-Pellegrini (1)

Pellegrini ganó el domingo su sexto partido consecutivo, recibiendo en los mismos 51,33 puntos de promedio y anotando a razón de 85 unidades por juego.

Las dos victorias ante Sporting las logró como local (89-79 en fase regular y 83-54 en el comienzo de la serie).

Los 29 puntos recibidos por el rojinegro resultaron su mayor diferencia en contra de la temporada. A favor tiene que logró hacerse fuerte en cancha de Espora, donde oficia de local, ganando en 5 de las 7 presentaciones.

El partido se disputa sin público visitante, por disposición de la Aprevide.

Cancha: José Galié (Espora).

Árbitros: Marjorie Stuardo y Mauro⁩ Guallan.⁩

Novedades: los dos planteles tienen a todos su jugadores disponibles.

Caza y Pesca (1)-Sportivo B (0)

Caza y Pesca dejó en 49 puntos a Sportivo B en el primer juego de la serie: 64-49, manteniendo su promedio de 50 puntos en contra en los últimos cinco juegos, los que ganó todos.

Sportivo B va a una cancha que le genera buenos recuerdos, porque ganó en la segunda fecha de fase regular, 82-77.

Cancha: Caza y Pesca.

Árbitros: Horacio Sedaán y Leandro Bressan.

Novedades: los medaneses sufren la ausencia de Bruno Meschii (se esguinzó el último partido) y en el tricolor regresa Joaquín Abad (estaba de viaje).