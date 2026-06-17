Mateo Fernández Solari, el bahiense que se levantó, decidió viajar a ver a la Selección y fue testigo del 3 a 0

Reconociendo que aún mantiene la euforia que le generó ser testigo presencial de la victoria argentina en el debut mundialista, el bahiense Mateo Fernández Solari contó la particular manera que decidió ir al partido apenas unas horas antes.

El ex basquetbolista de Napostá y que hizo carrera universitaria en Estados Unidos, terminó en mayo con su maestría en Economía, en Chicago y todavía está esperando la visa para poder empezar a trabajar.

A raíz de la demora de la misma, el lunes -según contó- tuvo un par de malas noticias por parte de la empresa que le había ofrecido para poder trabajar, así que tomó la decisión de limpiar la cabeza. Y qué mejor plan que ver a la Selección.

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"El lunes me levanté y dije 'sigo entrenando pibes (al básquet), yo estoy entrenando, pero no estoy trabajando y tengo a ocho horas en auto la posibilidad de ver a Messi y la Selección", recordó, hablando en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16.

"Tengo la suerte que la hermana de mi novia vive en los apartamentos a dos minutos caminando, literal, de la concentración de la Selección. Así que -agregó- la llamé y le dije que le avisara a la hermana que iba a ver a la Selección".

Y hacia allá fue.

"Salí a las 4 de la mañana en el auto, almorcé y me fui a la cancha. Compré entradas de la reventa oficial de FIFA. Tremenda ubicación: en el sector 102, fila 15, mitad de cancha. Y en el segundo tiempo medio que me mandé (sic) donde estaban los bombos, fue buenísimo, porque vi los dos goles casi al lado", contó, aún con momentos de plena emoción.

Con mate en mano, Mateo valoró lo que significa sentirse a la distancia un poco más cerca de los afectos y costumbres. Y el fútbol, en este caso, lo hizo posible.

"Es como dice la canción 'Te lo quiero explicar pero no lo vas a entender'", comparó.

Cuando sus amigos empezaron a interiorizarse lo que transmite la Selección, descubrieron por qué Mateo es como es.

"Me dicen, claro, 'de la manera que vos hinchás, hacés todo como argentino: así jugás al básquet, al fútbol, trabajás, das una presentación', y creo que es algo de lo que nosotros, como argentinos, no somos conscientes, porque lo naturalizamos", señaló.

"El fútbol es un lenguaje que expresa tantas cosas para mucha gente y que une a tanta gente que de otra manera no se puede comunicar", entendió.

Todo esto, sumado a lo que sucedió dentro de la cancha, no hizo más que la experiencia resultara, definitivamente, inolvidable para todos, y máxime para los testigos directos.

"Los que estuvimos en la cancha creo que no alcanzamos a dimensionar que ganamos 3-0 y Messi metió tres goles, creo que cuando pase todo vamos a decir 'guau, fui parte de ese partido'".

Y, sí Mateo, fuiste parte...

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