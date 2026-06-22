Nuevo caso de hantavirus en Bariloche: la paciente está internada en terapia intensiva

El Hospital Zonal Bariloche confirmó un nuevo caso de hantavirus en la región, se trata de una paciente adulta, esposa de un hombre que cursó la misma enfermedad hace aproximadamente 45 días y que ya recibió el alta médica.

Según informó oficialmente el centro de salud, la mujer había cumplido el aislamiento preventivo de 21 días establecido para los contactos estrechos de personas infectadas. Durante ese período no presentó síntomas y tampoco se había reincorporado a su actividad laboral.

Sin embargo, en los últimos días comenzó a experimentar un cuadro que inicialmente fue atribuido a una infección urinaria. Posteriormente desarrolló fiebre, mialgias y tos, síntomas que llevaron a los profesionales de la salud a activar los protocolos correspondientes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Tras los estudios realizados, el diagnóstico de hantavirus fue confirmado mediante análisis de laboratorio.

Cómo se encuentra la paciente

Actualmente, la mujer permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Zonal Bariloche. Desde el establecimiento sanitario aclararon que la internación en terapia intensiva responde a una medida de precaución y a la necesidad de realizar un monitoreo permanente de su evolución.

De acuerdo con el parte médico difundido por la institución, la paciente presenta un estado general estable.

Desde el Área de Epidemiología y el Hospital Zonal se pusieron en marcha las acciones previstas para este tipo de casos, incluyendo el control de foco epidemiológico y el seguimiento de las personas que mantuvieron contacto con la paciente.

Las autoridades sanitarias indicaron que continuarán monitoreando la situación y brindarán información oficial sobre la evolución clínica de la mujer en los próximos días.

Qué es el hantavirus

El hantavirus es una enfermedad viral que puede transmitirse principalmente a través del contacto con secreciones o excrementos de roedores infectados. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la fiebre, dolores musculares, cansancio, tos y dificultades respiratorias.

Debido a que puede evolucionar rápidamente y provocar complicaciones graves, las autoridades recomiendan consultar de inmediato ante la aparición de síntomas compatibles, especialmente en zonas donde existen antecedentes de circulación del virus.

El nuevo caso confirmado vuelve a poner en alerta a las autoridades sanitarias de la región andina, que mantienen activos los protocolos de vigilancia epidemiológica para prevenir nuevos contagios. (NA)