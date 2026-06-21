Qué dijo Jesica Cirio tras los videos donde se ven fajos con millones de dólares

Luego de la difusión de los videos en los que aparece en su casa mostrando fajos de dólares, Jesica Cirio emitió un comunicado en el que denunció haber sido víctima de una maniobra ilícita que accedió a sus archivos personales y aseguró que desde hace más de un año es objeto de intentos de extorsión.

En el texto, la conductora sostuvo que terceros accedieron sin su consentimiento a distintos soportes que contenían material audiovisual privado. Según indicó, esa situación derivó en amenazas vinculadas con la posible difusión de imágenes personales e íntimas.

Cirio afirmó que los hechos fueron denunciados oportunamente ante la Justicia y señaló que la causa tramita en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°58 bajo la carátula “Cirio, Jessica s/ extorsión”.

“La vulneración de mis archivos y los intentos de extorsión fueron puestos en conocimiento de la Justicia mucho antes de que esta situación comenzara a ser mencionada públicamente”, sostuvo.

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Además, cuestionó la autenticidad del material difundido y aseguró que los videos presentan alteraciones. Según manifestó, las imágenes corresponden a distintas secuencias que contienen cortes y manipulaciones digitales.

Por otra parte, la conductora volvió a defender el origen de su patrimonio y remarcó que trabaja en la actividad privada desde los 18 años. En ese sentido, aseguró que todos sus ingresos fueron debidamente declarados ante los organismos fiscales y que nunca recibió observaciones o intimaciones vinculadas con inconsistencias patrimoniales.

Finalmente, Cirio ratificó que continuará colaborando con la investigación judicial. “Como sucede hasta el día de hoy, seguiré a disposición de la Justicia”, concluyó.

La causa judicial que investiga al exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero sumó un nuevo episodio este sábado tras la difusión de una serie de videos en los que aparecería Jesica Cirio en un vestidor junto a importantes cantidades de dólares.

Según publicó La Nación, se trata de siete grabaciones que habrían sido registradas en 2023 en una dependencia de la vivienda que el entonces matrimonio compartía en el barrio privado Fincas de San Vicente, en el sur del conurbano bonaerense.

En las imágenes se observarían fajos de dólares envueltos en bolsas plásticas transparentes y almacenados en cajones y estantes de un vestidor que, de acuerdo con distintas reconstrucciones, correspondería al sector de uso personal de Insaurralde dentro de la planta alta de la propiedad.

La casa, emplazada sobre un amplio lote, cuenta con varias habitaciones y baños, gimnasio, cocina, comedor diario, lavadero y dependencias de servicio. En el exterior posee pileta, quincho, cancha de fútbol y cocheras cubiertas, además de paneles solares instalados en el techo.

Insaurralde y Cirio se casaron en diciembre de 2014. La separación se produjo en noviembre de 2022 y el divorcio fue formalizado en julio de 2023. Meses después estalló el denominado “yategate”, luego de que se difundieran imágenes del dirigente peronista navegando junto a Sofía Clerici en un yate de lujo en Marbella, situación que derivó en denuncias y en una investigación judicial por la evolución de su patrimonio. (con información de TN)