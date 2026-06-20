Los videos con dólares en el caso Insaurralde-Cirio

Una investigación periodística volvió a colocar en el centro de la escena judicial y política el caso que involucra al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y a su exesposa, Jesica Cirio.

La publicación de La Nación mostró el acceso a siete videos inéditos en los que la conductora aparece registrando grandes sumas de dinero en efectivo dentro de una propiedad vinculada a la expareja, un material que podría tener impacto en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Según publicó el periódico, las imágenes —que habrían sido tomadas en 2023— muestran a Cirio en un vestidor de la vivienda ubicada en el barrio privado Fincas de San Vicente, rodeada de millones de dólares organizados en cajones y estanterías.

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El mismo medio describe que el espacio donde se registraron los videos corresponde a la planta alta de la residencia que el matrimonio compartió hasta su separación, un lugar que combinaba el dormitorio principal con vestidores diferenciados para ambos.

Un material que ya había sido mencionado en la causa

La existencia de estos videos no es completamente nueva en el expediente judicial. También según La Nación, el supuesto material ya había sido mencionado en medios televisivos y motivó medidas judiciales: el fiscal Sergio Mola solicitó la declaración del periodista que aseguró haber visto la filmación y el juez Luis Armella incluso pidió a la señal TN que informara si contaba con una copia.

En ese contexto, la aparición de los videos —según la investigación— podría despejar las dudas sobre su existencia y aportar elementos probatorios en un expediente que lleva más de dos años de avances y retrocesos.